Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı: Beni en çok korkutan...

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina büyük panik yarattı. Enkaz yığınına dönen binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 8 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 1988 yapımı olduğu belirtilen binanın kedi kendine yıkılması sonrası İstanbul'daki riskli binalar yeniden akıllara geldi.

Uzmanlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yüzlerce bina daha olduğunu belirtirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbullular için korkutan bir açıklama geldi.

"Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge" diyen Görür, kendisini en çok korkutan şeyin ne olduğunu da açıkladı.

Görür, şu ifadeleri kullandı;

"EN ÇOK ZARARI BU BÖLGE GÖRECEK"

Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.

"DEPREMDE NE OLUR ONU DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"

Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri.

Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.

İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar...