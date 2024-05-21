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Kreşte skandal! Kreş hemşiresi 9 aylık bebeğin ağlamasına tahammül edemedi: 'Sızlanmayı bırak'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.05.2024 08:47
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İngiltere'nin Manchester şehrindeki bir kreşte 9 aylık Genevieve Meehan'ın ölümü ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Küçük kızın kreş hemşiresi Kate Roughley tarafından 90 dakikadan uzun bir süre boyunca bir çuvala yüzüstü yatırılarak boğularak öldürdüğü açıklandı. 37 yaşındaki Roughley hakkında suçlamaları reddederken mahkemede adam öldürme suçundan suçlu bulundu.

Kreşte skandal! Kreş hemşiresi 9 aylık bebeğin ağlamasına tahammül edemedi: 'Sızlanmayı bırak'

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Manchester şehrinde 9 aylık Genevieve Meehan isimli bir bebek kreş hemşiresi tarafından adeta ölüme terk edildi. Ailesinin 'Gigi' diyerek hitap ettiği küçük kız 37 yaşındaki kreş hemşiresi Kate Roughley'in ağlamamasına dayanamaması üzerine bir çuval üzerine yüzüstü yatırmasıyla boğularak hayatını kaybetti.

Roughley, 9 Mayıs 2022 öğleden sonra meslektaşlarının önünde Genevieve'nin cansız bedenini kendisi keşfetti ve ardından sağlık görevlileri çocuğu hayata döndürmeye çalıştı. O günün ilerleyen saatlerinde hastanede öldüğü açıklandı.

"ONU ASLA AFFETMEYECEĞİZ"

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Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Roughley adam öldürme suçundan tutuklandı. Olay gününde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde hemşirenin küçük bebeğin başındayken "Sızlanmayı bırak" ifadelerini kullandığı fark edildi.

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Roughley'nin mahkum edilmesinin ardından konuşan Gigi'nin ebeveynleri, kreş hemşiresinin duyarsızlığını asla affetmeyeceklerini söyledi. Manchester Polisi aracılığıyla yapılan açıklamada bebeğin ailesi, "Genevieve sadece bir bebek değildi, o bir insandı. Gülmeyi, tefiyle oynamayı, Spagetti Bolognese yemeyi ve bizimle olmayı seviyordu. Onun büyüyüp gelişmesini her gün hayretle izliyorduk. Hayatının elinden alınmasının zulmünü asla kabul etmeyeceğiz. Onun ilk kelimelerini söylediğini duymak ya da büyümesini izlemek imkansız" ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

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Roughley ifade verirken Genevieve'ye zulmettiğini reddetti ve ona gösterdiği ilginin başka hiçbir çocuktan farklı olmadığını söyledi. Bebeği bilinci kapalı bir şekilde bulunduğunda çok endişelendiğini ve onu hayata döndürmek için hamle yaptığını söyleyen Roughley hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire kreş
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