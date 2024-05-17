Kredi kartı çıkışıyla çok konuşulan Buket Aydın'a Özgür Demirtaş'ın yanıtı soruldu! "Sevgili imasında bulunmuyor"

Meslektaşı Enver Aysever'in YouTube programına konuk olan Buket Aydın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, bir döneme damgasını vuran kredi kartı çıkışına değin birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir zamanlar kolundaki Rolex marka saatle gündem olan Aydın, "Rolex saatimin olduğu doğru. Neden hiç kimse Fatih Altaylı’nın saat koleksiyonlarını konuşmuyor" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL' MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Aydın "Özgür Özel çok iyi bir insandır. İyi bir siyasetçidir. İyi bir genel başkan olma yolunda ilerlemektedir. İnşallah yolu açık olsun" diye konuştu.

AK PARTİ MİTİNGİNDEKİ GÖRÜNTÜLER: "YANLIŞA YANLIŞ DEMEK GEREKİR AMA..."

14-28 Mayıs seçimleri döneminde AK Parti mitinginde yayımlanan görüntülere değinen Aydın "Yanlışa yanlış demek tabii ki gerekir ama o dönem inanın ki CHP'nin yaptığı trollükler karşısında insanın pes edip, 'kardeşim size de sizin gibi davranmak lazım' dediği anlar olabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE GAY ARKADAŞLARIM VAR"

Aydın, eşcinsellik meselesiyle ilgili “Benim de gay arkadaşlarım var ama bunun özendirilmesi küresel bir oyun" yorumunda bulundu.

ÇOK KONUŞULAN 'KREDİ KARTI' SÖZLERİ SORULDU

'Kredi kartı' tartışması hakkında Aydın'dan Özgür Demirtaş'ın yanıtı hakkında da açıklama geldi. Gündeme damga vuran kredi kartı çıkışında Aydın'ın şu sözleri çok konuşulmuştu:

"Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem. Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne. Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız."

Aydın'ın bu sözleri gündem olurken Özgür Demirtaş sosyal medyadan kendisine kredi kartı başvuru linki göndermiş, başvuru ekranının görüntüsünü paylaşmıştı.

"SEVGİLİ İMASINDA BULUNMUYOR"

Enver Aysever'in konuyla ilgili sorusuna Aydın "Özgür Demirtaş kredi kartı meselesinde sevgili imasında bulunmuyor" diye yanıt verdi.





