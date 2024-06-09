Köpek balığı dehşeti! 2 saat arayla 3 kişiye saldırdılar

Güney Walton İtfaiye Bölgesi, ilk olayın Cuma günü yerel saatle 13:20 civarında WaterSound Plajı yakınında 45 yaşındaki bir kadının saldırıya uğramasıyla meydana geldiğini söyledi. İtfaiye yetkilileri, kadının kalçasında ve sol kolunun alt kısmında "kritik yaralanmalar" yaşadığını ve uçakla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Isırılan kadının kolunun bir kısmının kesildiği belirtildi. İki saatten kısa bir süre sonra, 6 kilometre daha doğudaki başka bir plajda iki genç kız, arkadaşlarıyla birlikte bellerine kadar sudayken saldırıya uğradılar.

İtfaiye teşkilatı, 15 yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik ikinci saldırının ise yerel saatle 14:55 civarında Seacrest Plajı yakınlarında meydana geldiğini ekledi.

BAZI PLAJLAR KAPATILDI

İtfaiye yetkilileri, kızlardan birinin üst bacağından ve bir elinden ciddi şekilde yaralandığını, diğerinin ise bir ayağından hafif yaralandığını söyledi. Yetkililer cuma günü teknelerle kıyı şeridinde devriye gezdi ve bazı plajlar kapatıldı, ancak Cumartesi günü tehlikeli deniz yaşamı uyarısı yapan mor bayraklarla yeniden açıldılar.

Güney Walton İtfaiye Bölgesi X'ten yaptığı açıklamada, "Köpek balıklarının Körfez'de her zaman mevcut olduğunu yinelemek istiyoruz, yüzücüler ve plaja gidenler yüzerken dikkatli olmalı ve çevrelerine dikkat etmelidir." ifadesinde bulundu.





