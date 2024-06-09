MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Köpek balığı dehşeti! 2 saat arayla 3 kişiye saldırdılar

Köpek balığı dehşeti! 2 saat arayla 3 kişiye saldırdılar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.06.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatısında yer alan Walton County'de Cuma günü iki saat arayla köpek balığı saldırıları gerçekleşti. İlk önce bir kadına saldıran köpek balıkları talihsiz kadının kolunun bir kısmının kesilmesine neden olurken, iki saat sonra da yine yakın bir plajda iki genç kıza saldırdı.

Köpek balığı dehşeti! 2 saat arayla 3 kişiye saldırdılar

Güney Walton İtfaiye Bölgesi, ilk olayın Cuma günü yerel saatle 13:20 civarında WaterSound Plajı yakınında 45 yaşındaki bir kadının saldırıya uğramasıyla meydana geldiğini söyledi. İtfaiye yetkilileri, kadının kalçasında ve sol kolunun alt kısmında "kritik yaralanmalar" yaşadığını ve uçakla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Isırılan kadının kolunun bir kısmının kesildiği belirtildi. İki saatten kısa bir süre sonra, 6 kilometre daha doğudaki başka bir plajda iki genç kız, arkadaşlarıyla birlikte bellerine kadar sudayken saldırıya uğradılar.

İtfaiye teşkilatı, 15 yaşındaki iki kız çocuğuna yönelik ikinci saldırının ise yerel saatle 14:55 civarında Seacrest Plajı yakınlarında meydana geldiğini ekledi.

thumbs_b_c_441ae8e7ad2efaaa9be43bd787a91ebd

BAZI PLAJLAR KAPATILDI

İtfaiye yetkilileri, kızlardan birinin üst bacağından ve bir elinden ciddi şekilde yaralandığını, diğerinin ise bir ayağından hafif yaralandığını söyledi. Yetkililer cuma günü teknelerle kıyı şeridinde devriye gezdi ve bazı plajlar kapatıldı, ancak Cumartesi günü tehlikeli deniz yaşamı uyarısı yapan mor bayraklarla yeniden açıldılar.

Güney Walton İtfaiye Bölgesi X'ten yaptığı açıklamada, "Köpek balıklarının Körfez'de her zaman mevcut olduğunu yinelemek istiyoruz, yüzücüler ve plaja gidenler yüzerken dikkatli olmalı ve çevrelerine dikkat etmelidir." ifadesinde bulundu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çok şifalı' Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor'Çok şifalı' Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor
İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"
Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"
Anahtar Kelimeler:
Florida köpek balığı abd
İlginizi Kulis Çekebilir
Canlı yayında şaşırtan anlar: Vurdukça etrafa saçıldı! 'Çok şifalı' diyerek anlattı: Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor

Canlı yayında şaşırtan anlar: Vurdukça etrafa saçıldı! 'Çok şifalı' diyerek anlattı: Kanamayı hızlı bir şekilde durduruyor

İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"

İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"

Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"

Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"

Meğer Akşener de aynı adıma hazırlanıyormuş! "Kimseye sürpriz olmasın"

Meğer Akşener de aynı adıma hazırlanıyormuş! "Kimseye sürpriz olmasın"

Alternatif tıbbın kralı: Siyah mücevher olarak biliniyor! Her derde deva Peygamber reçetesi

Alternatif tıbbın kralı: Siyah mücevher olarak biliniyor! Her derde deva Peygamber reçetesi

Akşener Erdoğan'la ne görüştü? Merak edilen 35 dakika kulislerden sızdı! Büyükelçilik ve cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiaları...

Akşener Erdoğan'la ne görüştü? Merak edilen 35 dakika kulislerden sızdı! Büyükelçilik ve cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiaları...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.