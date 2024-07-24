Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Özgür Özel'den gündem olacak yanıt: 'Hiçbir zaman...'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin kazanımlarının kararlı mücadele ile elde edilebileceğini vurgulayarak, "Sarayda oturan zatın elini sıkmayıp mücadele edeceğiz. Demokrasiyi lütufla kazanamayız; bu mücadeleyi hapislerden ve baskılardan korkmadan sürdüreceğiz" dedi.

ÖZEL'DEN YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bu sözlere yanıt geldi. Özel, "Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız. Kemal Bey, hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi." dedi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

“31 Mart’ta birinci parti ben oldum, adımı o yüzden ben attım’ dedim. Birinci partiye yakışacak şeyleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı, çok çalıştık ama olmadı… Olsaydı o da benim dediğimi yapardı.”