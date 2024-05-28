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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışı gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'İlk defa açık açık söylüyorum'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.05.2024 21:18
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, dün katıldığı bir programda 'hançer' çıkışıyla ilgili olarak açıklama yapmış ve oklar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dönmüştü. Katıldığı canlı yayında açıklama yapan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışı gündem olmuştu! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi: 'İlk defa açık açık söylüyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayında "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" demişti. Kılıçdaroğlu, bu sözleriyle ilgili olarak dün katıldığı programda gelen bir soruya yanıt vererek "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım" demişti.

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HANÇER ÇIKIŞINA İMAMOĞLU'NDAN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylediği olarak yorumlanmıştı. İmamoğlu bu akşam katıldığı programda "'Hançerlendim' ifadesi muhatap alacağım tarif değil. Hayatta öyle bir insan olmadım." dedi.

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"BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Kılıçdaroğlu'nun size kırgın olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla ilgili olarak İmamoğlu "Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.

İşte İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İLK DEFA AÇIK AÇIK SÖYLÜYORUM"

"Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim.

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KILIÇDAROĞLU'NUN HANÇER ÇIKIŞINA YANIT

Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım.

"O GÜN HATALAR YAPTIK"

Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.

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"O AKŞAM NE DİYECEKTİM İNSANLARA?"

28 Mayıs'tan sonra aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gitmenin bize bir şey kazandırmayacağını gören bir kişilik olarak o gün o mesajı ve video ile duygularımı paylaştım. Ben o akşam hiç uyumadan o sabah videoyu yayınladım. Ertesi gün de İstanbul Fethi'nin yıldönümünde İstanbullulara hitap edecektim. O akşam ne diyecektim insanlara? İçimdeki ruh değişim dedi ve bunu anlattım. Bu değişim ışığını yakarsak millet bize güvenebilir diyerek birkaç cümleyle duygularımı ifade ettim. Kişiden, partiden bahsetmeden duygularımı ifade ettim. "


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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