  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Kazak giydirdi, tasma takıp İstanbul'da gezdirdi! Evinde timsah besleyen adam gözaltına alındı

Kazak giydirdi, tasma takıp İstanbul'da gezdirdi! Evinde timsah besleyen adam gözaltına alındı

22.06.2024 15:06
Önerilen Videolar
Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

Şaşkına çeviren görüntü! Beslediği timsaha tasma takıp sokakta dolaştırdı

Şaşkına çeviren görüntü! Beslediği timsaha tasma takıp sokakta dolaştırdı

İzmir'de yaşlı bir adam, köpeği istismar ederken böyle yakalandı

İzmir'de yaşlı bir adam, köpeği istismar ederken böyle yakalandı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.06.2024 15:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde beslediği timsaha kazak giydirip, tasma takarak İstanbul sokaklarında gezdiren adamın görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler sonrası A.P isimli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da evinde timsah besleyen kişinin sosyal medyada paylaşığı görürüntüler olay oldu. Kazak giydirdiği timsaha tasma takarak İstanbul sokaklarında gezdiren adamın paylaştığı video kısa sürede yayılırken, ekipler harekete geçti.

fgdgdfh

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EVİNDE 1,5 METRE UZULUĞUNDA TİMSAH BESLİYORMUŞ

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından Karal'daki evinde bakıldığını tespit etti.

AA-20240622-34941293-34941290-ISTANBULDA_EVINDE_TIMSAH_BESLEYEN_KISI_YAKALANDI

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA-20240622-34941293-34941292-ISTANBULDA_EVINDE_TIMSAH_BESLEYEN_KISI_YAKALANDI

Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA-20240622-34941293-34941291-ISTANBULDA_EVINDE_TIMSAH_BESLEYEN_KISI_YAKALANDI

(AA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li Bahadır'ı dövüp, silahla vurdular!CHP'li Bahadır'ı dövüp, silahla vurdular!
Şikayet yağıyor ama sosyal medya şirketleri kafalarını kuma gömüyor! Dikkat: Başınıza gelirse tazminat hakkınız varŞikayet yağıyor ama sosyal medya şirketleri kafalarını kuma gömüyor! Dikkat: Başınıza gelirse tazminat hakkınız var
Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildiEylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul timsah
İlginizi Kulis Çekebilir
'Topal' şarkısıyla oynamıştı, CHP'li Şerafettin Bahadır'ı dövüp silahla vurdular! 'Azmettirici' deyip MHP'li isimleri suçladılar... Özgür Özel'den sert açıklama: Seçim sonuçlarını hazmedemediler!

'Topal' şarkısıyla oynamıştı, CHP'li Şerafettin Bahadır'ı dövüp silahla vurdular! 'Azmettirici' deyip MHP'li isimleri suçladılar... Özgür Özel'den sert açıklama: Seçim sonuçlarını hazmedemediler!

Şikayet yağıyor ama sosyal medya şirketleri kafalarını kuma gömüyor! Dikkat: Başınıza gelirse tazminat hakkınız var

Şikayet yağıyor ama sosyal medya şirketleri kafalarını kuma gömüyor! Dikkat: Başınıza gelirse tazminat hakkınız var

Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi

Eylem Tok'tan sonra oğlu da hakim karşısında! Karar verildi

Dünya nefesini tuttu! Putin'den o ülkeye alenen tehdit: "Umarım bunu yapmazlar, yaparlarsa..."

Dünya nefesini tuttu! Putin'den o ülkeye alenen tehdit: "Umarım bunu yapmazlar, yaparlarsa..."

Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

Önce Türk döneri şimdi de Maraş dondurması... IShowSpeed'in dondurma sınavı gündem oldu

AK Partili vekile canlı yayında Diyanet’in ABD’deki oteli soruldu: “O konuda bilgim yok! Bırakın artık bunu, bu geçti!”

AK Partili vekile canlı yayında Diyanet’in ABD’deki oteli soruldu: “O konuda bilgim yok! Bırakın artık bunu, bu geçti!”

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.