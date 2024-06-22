Kazak giydirdi, tasma takıp İstanbul'da gezdirdi! Evinde timsah besleyen adam gözaltına alındı

İstanbul'da evinde timsah besleyen kişinin sosyal medyada paylaşığı görürüntüler olay oldu. Kazak giydirdiği timsaha tasma takarak İstanbul sokaklarında gezdiren adamın paylaştığı video kısa sürede yayılırken, ekipler harekete geçti.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EVİNDE 1,5 METRE UZULUĞUNDA TİMSAH BESLİYORMUŞ

Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1,5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından Karal'daki evinde bakıldığını tespit etti.

Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(AA)







