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  2. Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"

Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: Tahliye"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.06.2024 16:35
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Bir avukatın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar viral oldu. Avukatlığını yaptığı şahısları suçlarıyla birlikte paylaşan ve kimisini tahliye ettirdiğini kimisine ise adli kontrol cezası aldırdığını belirten o avukat, dünyaca ünlü Better Call Saul dizisindeki Saul Goodman karakterine benzetildi. İşte o avukatın sosyal medya paylaşımları!

2015 yılında yayına giren ve 6 sezon süren Better Call Saul dizisi gerçek oldu. Saul Goodman ismindeki avukatın hayatını anlatan dizinin ana karakteri, uyuşturucu kaçakçılığı, seri katillik ve diğer birçok suçla yargılanan kişilerin avukatlığını yaparak onları tahliye ettirmesiyle ünleniyordu. Dünya çapında en çok beğenilen diziler arasında ilk 10'da yer alan bu dizinin ana karakteri Saul Goodman'ın Türkiye versiyonu ortaya çıktı...

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Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: tahliye"

YERLİ 'SAUL GOODMAN'

YERLİ 'SAUL GOODMAN'

Avukatın sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı paylaşımları görenler adeta şaşkına döndü.

Öldürmeye teşebbüs, kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve silah ticareti gibi önemli suçlardan yargılanan şahısların avukatı olan kişinin, sosyal medya paylaşımlarında bu kişilere tahliye ve adli kontrol cezası aldırdığını ifade ettiği görüldü.

Paylaşımları gören sosyal medya kullanıcısı avukatı 'yerli Saul Goodman' olarak niteledi.

SAUL GOODMAN KİMDİR?

SAUL GOODMAN KİMDİR?

2015'ten 2022'ye kadar devam eden ve başrolünde Bob Odenkirk'ün yer aldığı "Better Call Saul", düzenbaz bir avukat olan Saul Goodman'ın, dünyanın en çok beğenilen dizisi Breaking Bad'in başrolü Walter White davasından önceki yaşamını anlatıyordu.

Başrollerde Odenkirk haricinde Rhea Seehorn, Jonathan Banks'in yer aldığı Better Call Saul dizisi, 6 sezon boyunca 53 Emmy adaylığı elde etmişti.

Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturuyor. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Avukat
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