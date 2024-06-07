Karşınızda 'Yerli Saul Goodman'... Avukatın o paylaşımları viral oldu: "Öldürmeye teşebbüs: tahliye"

2015 yılında yayına giren ve 6 sezon süren Better Call Saul dizisi gerçek oldu. Saul Goodman ismindeki avukatın hayatını anlatan dizinin ana karakteri, uyuşturucu kaçakçılığı, seri katillik ve diğer birçok suçla yargılanan kişilerin avukatlığını yaparak onları tahliye ettirmesiyle ünleniyordu. Dünya çapında en çok beğenilen diziler arasında ilk 10'da yer alan bu dizinin ana karakteri Saul Goodman'ın Türkiye versiyonu ortaya çıktı...

