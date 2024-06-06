Karaciğerinizin sağlıksız olduğunu gösteren 7 işaret! Bu belirtilerden biri varsa hemen doktora koşun

Vücutta bulunan en büyük organ olan karaciğer karın boşluğunun sağ üst tarafında yer alır. Bir salgı bezi olan karaciğer hem genişleme hem de kendini yenileme özelliğiyle bilinir. Karaciğer birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Bu sebeple karaciğer sağlığını korumak genel sağlığı korumak açısından öneme sahiptir. Uzmanlara göre karaciğerin sağlıksız olduğunu gösteren 7 önemli işareti haberimizde derledik.



KARACİĞERİNİZİN SAĞLIKSIZ OLDUĞUNU GÖSTEREN 7 İŞARET!

1) KIRMIZI AVUÇ İÇİ Kandaki anormal hormon seviyelerinin bir sonucu olarak kırmızı avuç içi ortaya çıkar. Bu da karaciğer hasarının bir belirtisidir.

2) KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ Son zamanlarda çalışırken işe odaklanmada bir problem yaşıyor musunuz? Konsantrasyon eksikliğinizin sebebi sağlıksız karaciğerinizin gerçek bir işareti olabilir. Karaciğerin en önemli işlevleri vücudu toksinlerden arındırmak ve vücuda enerji vermektir.

3) CİLTTE KAŞINMA Döküntü olmadıkça muhtemelen kaşıntılı cildi ciddiye almazsınız. Ancak karaciğer hasarı nedeniyle kan dolaşımında safra bulunduğunda ciltte kaşınma oluşabilir. Safra kanalınız tıkandığında safra durgunlaşır ve kan dolaşımı geri akar. Cilt altında birikir ve kaşıntıya neden olur.

4) MORMARMA VE KANAMA Yaralandıktan sonra kolayca morarmalar ve kanamanın olduğunu fark ederseniz bu karaciğerinizin sağlıklı olmadığının bir işareti olabilir. Bu kanınızı pıhtılaştırmak için ihtiyaç duyduğunuz proteinlerin artık yeterli miktarda üretilmediğini gösterir.

5) KÖTÜ AĞIZ KOKUSU Kötü ağız kokusu sinüzit veya diş eti hastalığı gibi birçok sağlık sorununa işaret edebilir ancak aynı zamanda karaciğer hasarının açıklayıcı bir işareti de olabilir. Karaciğer yetmezliği sırasında ağız kokusu foetor hepatiskus olarak da bilinir. Bu karaciğer sirozundan muzdarip olduğunuzda kanınızda oluşan yüksek seviyedeki diretil sülfürün neden olduğu nefeste meyvemsi misk kokusudur.

6) ÖRÜMCEK TİPİ VARİSLER Derinin altında görülebilen küçük örümcek benzeri kılcal damarlardır. Karaciğerin düzgün çalışmadığının ve hormonlarınızı metabolize etmediğinin bir göstergesi olan yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanırlar. Bu hoş olmayan damarlar atardamarlarımızdan kılcal damarlarınıza giden dallar olan atardamarların genişlemesi nedeniyle sıklıkla yüz ve bacakta görülür.