Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi

Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı iddia edildi. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK, hazırladığı raporda eski 10 numarayla ilgili önemli detaylara yer verdi. Hollandalı Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi dikkat çekti.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Söz konusu iddialar hakkında Sneijder, "Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Sneijder yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki adı geçen şirket ile geçmişte bazı aracı kişi ve kurumlar vasıtası ile tanışmış bulunmaktayım. Bu şirkette görevli kişiler bana kendilerini oldukça iyi bir firma olarak lanse etmiş ve bir nevi tarafımda güven uyandırmıştır."

"YÖNETİMİYLE İLGİLİ SÖZ SAHİBİ DE DEĞİLİM"

Ardından adı geçen şirketten yasal ve şeffaf olarak, her hususu belgeli olacak şekilde hisse alımı yapmış bulunmaktayım. Ancak hisse alımı yaptığım zamandan bu zamana kadar ki süreçte herhangi bir surette hiçbir kazanç sağlamamakla birlikte aksine zarar etmiş konumdayım. Bu şirketin yönetimiyle alakalı söz sahibi de değilim. Bu suça ilişkin hiçbir adli organ tarafından tarafıma yöneltilmiş bir suçlama da bulunmamaktadır.

"BÖYLE HABERLERİN YAYILMASI BENİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR"

Mağduru olduğum süreç yetmezmiş gibi ikinci evim olan Türkiye'de, böyle haberlerin yayılması beni derinden üzmüştür. 'Kara para' benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir. Yayılan haberlerin hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirir, yanlış yönlendirilen bilgilere ilişkin gerekirse hukuki yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Başta Hollanda ve Türk Halkı, ardından tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

