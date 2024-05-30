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Kamuda tasarruf diyen Bakan Şimşek'in makam aracı olay oldu! Cüneyt Özdemir tepki gösterdi: Kendisi Mercedes'ten inmiyor!

30.05.2024 15:13
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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Audi ve Mercedes gibi araçların kullanımını yasaklayan, memurların servislerini rafa kaldıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makam aracı gündem yarattı. Bakan Şimşek'in 13 milyon ile 20 milyon TL arasında değişen makam aracını kullanmasına tepki gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, "Vatandaşa tasarruf diyor ama kendisi Mercedes'ten inmiyor!" yorumunda bulundu.

Kamuda tasarruf diyen Bakan Şimşek'in makam aracı olay oldu! Cüneyt Özdemir tepki gösterdi: Kendisi Mercedes'ten inmiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eski Polonya ve Macaristan Merkez Bankası Başkanlarının da katıldığı "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" paneline Mercedes S-400'le gelmesi damga vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Bakan Şimşek'in makam aracının 13 milyon ile 20 milyon TL arasında değiştiği belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN MAKAM ARACI GÜNDEM OLDU

Şimşek'in kullandığı makam aracını gündeme taşıyan gazeteci Cüneyt Özdemir ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"VATANDAŞA TASARRUF DİYOR AMA KENDİSİ MERCEDES'TEN İNMİYOR!"

YouTube'daki programında Bakan Şimşek'i eleştiren Özdemir, "Mehmet Şimşek vatandaşa tasarruf diyor ama kendisi Mercedes'ten inmiyor!" yorumunda bulundu.

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Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Onun arabası var güzel mi güzel! Peki aynı Mehmet Şimşek daha önce tasarruf tedbirlerinden bahsetmiş miydi? 2023'te mesela yaptığı bir açıklama var. Kamuda bulunan araçlar arasında Audi ve Mercedes gibi araçların yer almayacağı ve eldeki araçların da satılacağını vurgulamış. Bakanlık 30 bin tane TOGG alınacağını belirtmiş.

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"MEMURA SERVİS YERİNE TOPLU TAŞIMA"

Kamu görevlilerinin kullanımından kaldırmış ama kendisinden kaldırmamış. Tasarruf tedbirleri kapsamında memurlar servis yerine otobüse binerken kendisi Mercedes'e binmeye devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Mehmet Şimşek tasarruf
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