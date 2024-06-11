Kafa karıştıran '10 bin adım atın' tartışması! Beyin fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor

Sağlıklı kalmanın en basit yollarından biri şüphesiz yürüyüş yapmak. Ama bazı araştırmalar da deyim yerindeyse bu konuda kafa karışıklığı olabiliyor. İdeal adım sayısı 10 bin veya 6 bin derken şimdi de yeni bir araştırma yapıldı. Atv Ana Haber'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik konuya dair bilgiler verdi.

10 BİN ADIM ATIN TARTIŞMASI

Günde 10 bin adım atmak vücudun ihtiyacı olan egzersiz için gerekli. Şimdiye kadar önerilen buydu. Ama yeni yapılan araştırmalar bu kadar uzun yürümenin yarardan çok zarar getireceğini gösterdi. Kafalar karıştı. Yeni araştırmanın sonucu günde en fazla 5 bin adım gerektiğini gösteriyor. Ani ölüm riskleri de önemli ölçüde azalıyor.

Aynı araştırmaya göre günlük adım sayısı 8 binleri bulduğunda beyin fonksiyonlarında gerileme meydana geliyor. Ama uzmanlar aynı fikirde değil. "Ne kadar adım o kadar sağlık" diyorlar.

Konuya dair konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Bora Demirçelik, "Hareketsiz yaşam kalp hastalıkları için, damar hastalıkları için risk faktörü oldu. Bu, kalp krizine ve felce neden olabiliyor. Ne kadar egzersiz yaparsak vücudumuzun bütün hayati organlarına kan daha fazla gidiyor. Beyin ne kadar çok kanlanırsa fonksiyonlarını kaybetmemesi ve koruması da bununla alakalı. O yüzden adım sayısından bağımsız fırsat bulduğumuz kadar hareket etmek önemli." ifadelerine yer verdi.







