İzmir'de vicdanları sızlatan görüntü! Yaşlı adamı sopayla acımasızca dövdü, 'ekmek' iddiası ise herkesi kahretti

Vicdanları sızlatan görüntü İzmir'de kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bastonuyla yavaş yavaş yürüyerek sokağa giren bir adamın önünü, aracından inen bir adam kesiyor.

YAŞLI ADAMI SOPAYLA DARP ETTİ

Bir süre yaşlı adama bir şeyler diyen saldırgan hemen ardından tokat atıyor. Ardından ise hiç durmadan elindeki sopayla yaşlı adama vurmaya başlıyor.

Sopa darbelerinden kurtulmak isteyen yaşlı adam ise arabanın arkasına geçmeye çalışıyor.

KORKUNÇ İDDİA: ÇÖPÜN YANINA ATILAN EKMEKLERİ ALDIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yaşlı adam çöpün yanına atılan ekmekleri aldığı için fırıncı olduğu belirtilen kişi tarafından dövüldüğü iddiası ortaya atıldı.

Konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.



