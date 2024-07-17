İzmir'de skandal olay! Yunan şarkıcı Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, tepki yağdı

Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı'na destek için düzenlenen konserde Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi sahne alacaktı.

"KONSERİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Haftalar önce duyurusu ve reklamı yapılan konser için sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı "Çesme'de Türkiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak konserim için çok heyecanlıyım. Amacımız Türk Eğitim Vakfı'na destek vermek! Hepinizi orada görmeyi umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK POSTERİ OLDUĞU İÇİN SAHNEYE ÇIKMADI!

Despina Vandi konsere çıkmasına dakikalar kala, sahnede Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dev bir resmi olduğu gerekçesiyle karar değiştirdi. Konsere çıkmaktan vazgeçen Vandi herhangi bir açıklama yapmadı.

VATANDAŞLAR İZMİR MARŞI SÖYLEDİ!

Vandi'ye tepki gösteren vatandaşlar, koro ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, eğitim yararına olan konsere belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ancak Despina Vandi'nin sahneye çıkmak istemediği bilgisinin geldiğini söyledi.

"HANIMEFENDİ BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN"

Denizli, şöyle konuştu:

"Çünkü Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız."

Yaşananların Yunan şarkıcı için bir ders olmasını temenni ettiğini dile getiren Denizli, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur."



