  1. Haberler Haberler Haberler
  2. İYİ Partili Çömez'in devlete ait çocuk yurtlarında yaşananlarla ilgili iddiası gündem oldu! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

İYİ Partili Çömez'in devlete ait çocuk yurtlarında yaşananlarla ilgili iddiası gündem oldu! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.06.2024 22:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda Çömez devlete ait çocuk yurtlarındaki yaşananlarla ilgili iddiaları aktardı. Çömez'in iddialarına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İYİ Partili Çömez'in devlete ait çocuk yurtlarında yaşananlarla ilgili iddiası gündem oldu! Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan açıklama

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez devlete ait çocuk yurtlarında yaşanan bir takım iddiaları sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla aktardı. Sincan'daki yurttan kaçtığı iddia edilen iki çocuğun tecavüz, bıçaklanma ve uyuşturucu gibi iddiaları infial yarattı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haklarında koruma kararı olan ve kuruluştan izinsiz ayrılan iki çocuğumuzla kurguladığı ve yasa dışı gerçekleştirdiği yayındaki iddialar ile ilgili halihazırda adli ve hukuki süreçler devam etmektedir.

Ancak Turhan Çömez, çocuklarımızla bu yayını gerçekleştirerek hem devam etmekte olan adli ve hukuki süreçlerin güvenliğini tehlikeye sokmuştur hem de çocuklarımızın daha fazla zarar görmesine sebep olmuştur. Gizlilikle ve titizlikle yürütülen soruşturmalara dair bilgileri bu şekilde yayınlayan bu kişinin çocukların can güvenliğini tehlikeye attığı unutulmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereği Bakanlığımız tüm çocukların üstün yararını gözetmektedir. 'Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili' sıfatını taşıyan bir kişinin Anayasamıza ve ilgili kanunlara uyması beklenmekte, aynı hassasiyeti gözeterek çocuklarımızı siyasi bir malzeme olarak kullanmak yerine onları güçlendirmek ve korumak için çocukların siyaset üstü olduğudur. Bugüne kadar çocuklarımızın hayatlarını ve güvenliklerini kimsenin siyasi emellerine feda etmedik, etmeyeceğiz.

Ayrıca devlet kurumlarından herhangi bir izin almadan devlet korumasında olan çocuklarla zorla gerçekleştirilen, kurgu dolu yayına dair çocukların bu yayının yapıldığı yere götürülmesinde başta Turhan Çömez ve dahil bulunan tüm ilgiler hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'Bakım ve gözetim altındaki kişinin rıza dışı kaçırılması' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal ' suçlarından suç duyurusunda bulunuyoruz."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyada gündem oldu! 4 milyon dolar kazandı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiSosyal medyada gündem oldu! 4 milyon dolar kazandı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Değişimiyle şaşırtan Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı Değişimiyle şaşırtan Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı
Bahçeli'den erken seçim için tek şartBahçeli'den erken seçim için tek şart
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Turhan Çömez İYİ Parti
İlginizi Kulis Çekebilir
Sosyal medyada gündem oldu! 4 milyon dolar kazandı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Sosyal medyada gündem oldu! 4 milyon dolar kazandı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Değişimiyle gündem olmuştu! MasterChef Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı

Değişimiyle gündem olmuştu! MasterChef Mehmet Şef kilo verme sırrını açıkladı

Bahçeli'den erken seçim için tek şart! İki bakanlık detayı... Ankara kulisleri bu iddiayla hareketlendi

Bahçeli'den erken seçim için tek şart! İki bakanlık detayı... Ankara kulisleri bu iddiayla hareketlendi

Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

Bakan Fidan'dan canlı yayında '3. Dünya Savaşı' sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Dünya bu tehdidi ciddiye almalı böyle bir risk var'

Bakan Fidan'dan canlı yayında '3. Dünya Savaşı' sorusuna dikkat çeken yanıt: 'Dünya bu tehdidi ciddiye almalı böyle bir risk var'

Havada kaos! Uçak dönüş yaparken öyle bir şey yaşadı ki...

Havada kaos! Uçak dönüş yaparken öyle bir şey yaşadı ki...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.