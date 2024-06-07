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İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 23:25
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Haber7 yazarı Ferhat Murat, İYİ Parti ile ilgili bomba yaratan iddialarda bulundu. Meral Akşener'in aktif siyasette olup olmayacağıyla ilgili konuşan yazar Ferhat Murat, "İYİ Parti'de şu an aktif olarak siyaset yapan 4 tane milletvekili AK Parti'ye geçecek." diye konuştu.

İYİ Parti ile ilgili bomba iddia: "Bu pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'den 4 milletvekili AK Parti'ye geçecek"

Yazar Ferhat Murat, Ekol TV'de katıldığı 'Kontrol Noktası' adlı programda bazı iddialarda bulundu. Ferhat Murat Pazartesi ve Salı gününü işaret ederek, "Pazartesi ya da salı günü İYİ Parti'de aktif siyaset yapan 4 tane milletvekili AK Parti'ye geçecek. " dedi.

Sunucu Pınar Işık Ardor ise "Bir taraftan İyi Parti'den CHP'ye diğer taraftan da İYİ Parti'den AK Parti'ye geçişler var. İYİ Parti nereye doğru sürükleniyor. Meral Akşener ofis açtığında eski İYİ Parti genel başkanı olarak mı ofis açacak? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi dönecek? AK Parti'ye mi katılacak?" sorusunu yöneltti.

Yazar Ferhat Murat ise bu soruya şu yanıtı verdi:

"Ben Meral Akşener'in yakın zamanda aktif siyasetin içerisinde olacağını düşünmüyorum. MHP veya AK Parti'ye girip siyaset yapmak yerine bugüne kadar elde ettiği tecrübeleri Türkiye'ye aktarma konusunda kendisinden talep edildiği miktarda sunma konusunda kendisi böyle bir süreci başlatmış.

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MHP'den bu yana beraber siyaset yaptığı bir ortam hazırlanıyor. Meral Akşener'in amacı katkı sunmak. Türk siyasetinde makam, koltuk olarak görebileceği birçok noktayı görmüş bir isim. Bu saatten sonra Genel Başkanlık dışında başka bir siyaset yapma ihtimalini yüksek görmüyorum.

Cumhurbaşkanı ile görüştürdükten sonra Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu da arayıp konuyla ilgili bilgi veriyor. Bu da ince bir davranış. Müsavat Bey'in bu konuda bir rahatsızlığı yok.

İYİ Parti'de yönetim kademeisinde rahatsızlık söz konusu değil. "

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti ak parti
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