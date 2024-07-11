İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı! Yüzde 10'a düşürüldü

İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirildi. Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 30 yaşında büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

"KARARI ÇOK YANLIŞ BULUYORUZ"

AK Partililer karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Seçimlerden önce hayata ucuzlatacağız ulaşımı bedava yapacağız diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. Kararı çok yanlış buluyoruz” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "SGK kayıtları görebilsek kim öğrenci kim değil anlaşılacak. Ama bu veriye ulaşma konusunda 2019’dan beri sıkıntı yaşıyoruz. 30 yaş üstü öğrencilerin yüzde 10 indirim hakkı olacak. 2019’dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi." dedi.

İŞ ARAYANLARA ÖZEL İSTANBULKART! 3 AY SÜREYLE GÜNDE 4 SEFER ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, “Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan İstanbullulara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz” vaadi doğrultusunda hazırlanan 'İş Arayan İstanbulkart' teklifi de onaylandı.

