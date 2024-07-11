  1. Haberler Haberler Haberler
  2. İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı! Yüzde 10'a düşürüldü

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı! Yüzde 10'a düşürüldü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.07.2024 19:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulkart ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı. 30 yaş ve üstü öğrenciler için indirim oranı hakkı yüzde 10’a düşürüldü. AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "Kararı çok yanlış buluyoruz" dedi. Öte yandan iş arayanlara özel İstanbulkart teklifi onaylandı. Böylece 3 ay süreyle günde 4 sefer ücretsiz olacak.

İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı! Yüzde 10'a düşürüldü

İstanbulkart yönetmeliğinde öğrenci tanımı değiştirildi. Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

YÜZDE 10'A DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre 30 yaşında büyük öğrenciler artık toplu ulaşımda indirim hakkı yüzde 10’a düşürüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

"KARARI ÇOK YANLIŞ BULUYORUZ"

AK Partililer karara eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Seçimlerden önce hayata ucuzlatacağız ulaşımı bedava yapacağız diyenler öğrencilerin ulaşımdaki hakkını kademe kademe ellerinden alıyorlar. Kararı çok yanlış buluyoruz” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise "SGK kayıtları görebilsek kim öğrenci kim değil anlaşılacak. Ama bu veriye ulaşma konusunda 2019’dan beri sıkıntı yaşıyoruz. 30 yaş üstü öğrencilerin yüzde 10 indirim hakkı olacak. 2019’dan sonra toplam öğrenci sayısı azalmasına rağmen 30 yaş üstü öğrenci sayısı hayatın olağan akışına aykırı şekilde 122 binden 270 bine yükseldi." dedi.

İŞ ARAYANLARA ÖZEL İSTANBULKART! 3 AY SÜREYLE GÜNDE 4 SEFER ÜCRETSİZ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 seçimleri öncesinde, “Bölgesel istihdam ofislerimize iş başvurusunda bulunan İstanbullulara 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz ulaşım imkanı vereceğiz” vaadi doğrultusunda hazırlanan 'İş Arayan İstanbulkart' teklifi de onaylandı.

Express
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldiKara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart ibb
İlginizi Kulis Çekebilir
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi

Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler! 'Cenazeme gelme, yazık sana verdiğim emeklere...' AK Partili Faruk Özlü'den Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler! 'Cenazeme gelme, yazık sana verdiğim emeklere...' AK Partili Faruk Özlü'den Kılıçdaroğlu'na destek

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar o anda kayıttaydı... Herkesin konuştuğu kare!

Meloni'nin Erdoğan'a bakışı olay oldu! Kameralar o anda kayıttaydı... Herkesin konuştuğu kare!

ORC'den dikkat çeken araştırma! 5 isim yer aldı, işte en çok beğenilen Bakan...

ORC'den dikkat çeken araştırma! 5 isim yer aldı, işte en çok beğenilen Bakan...

Bolu Dağı polemiği devam ediyor! Faruk Özlü, Özcan'ın o sözlerini hatırlattı: 'İstifa et'

Bolu Dağı polemiği devam ediyor! Faruk Özlü, Özcan'ın o sözlerini hatırlattı: 'İstifa et'

AK Parti'nin oy oranında bir ilk! Mansur Yavaş önde, Fatih Erbakan listede... Son ankette Esad da soruldu, erken seçim de!

AK Parti'nin oy oranında bir ilk! Mansur Yavaş önde, Fatih Erbakan listede... Son ankette Esad da soruldu, erken seçim de!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.