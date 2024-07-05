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  2. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde göktaşı görüldü! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Astrofizikçi Selçuk Topal'dan açıklama

İstanbul ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde göktaşı görüldü! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Astrofizikçi Selçuk Topal'dan açıklama

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
05.07.2024 22:53
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İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin birçok ilinden gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı görüntüleri geldi. Farklı farklı illerde görülen olayda cisim düşerken gece resmen gündüze dönüştü. Atmosfere giren cisim alev alev yanarak düştü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal da görenleri heyecanlandıran olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde göktaşı görüldü! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Astrofizikçi Selçuk Topal'dan açıklama

Türkiye’nin birçok noktasında görülen ve gök taşı olduğu değerlendirilen cismin düşme anı, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli'de görüntülendi.

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Vatandaşlar büyük heyecan yaşarken esrarengiz olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Düşme anında cisim parçalara bölünürken, gökyüzü sarı ışıkla kaplandı.

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Gök taşının düşme anına ilişkin görüntüler kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu.

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"METEORA BENZEMİYOR"

Ünlü astrofizikçi Doç.Dr. Selçuk Topal, sosyal medyadaki görüntülerle ilgili yaptığı ilk açıklamada "Eğer izlediğim görüntüler İstanbul'da az önce olan şey ise o bir meteora değil de uzay çöpüne benziyor. Bir uydu yörünge düzensizliği nedeniyle atmosfere girmiş olabilir. İlk tahminim bu. Meteora benzemiyor." ifadelerini kullandı.
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Express


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İstanbul göktaşı
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