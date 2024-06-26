İstanbul'daki mülteci polemiği! Yerlikaya rakam verdi, İmamoğlu yalanladı: Sularını veriyoruz, çöplerini topluyoruz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul'daki mülteci sayısına ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu. Almanya'da katıldığı bir programda Bakan Yerlikaya, İstanbul’da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise Yerlikaya'ya tepki geldi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ: "GERÇEK SAYILAR DEĞİL"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Yerlikaya'nın verdiği rakamlarını doğru olmadığını iddia ederken, "Gerçek sayılara ilişkin hiçbir bilgi verilmiyor. Şeffaflık sıfır." dedi.

"SUYUNU VEREN BİZ, GAZINI VEREN BİZ, ÇÖPÜNÜ TOPLAYAN BİZ. NEYİ KİMDEN SAKLIYORLAR?"

Bakan Yerlikaya'ya da tepki gösteren İmamoğlu, "Niye milletimizin kafası bu kadar karışık? 10 milyondan bile bahsediliyor. İlçe belediye başkanlarına sorarsak resmi sayıları ikiyle çarpmak gerekiyor. Suyunu veren biz, gazını veren biz, çöpünü toplayan biz. Neyi kimden saklıyorlar?" diye konuştu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

"Sayın Bakan’ın verdiği 1 milyon 80 bin rakamının içerisinde ikameti olan oturma izni alan veya düzensiz göçle geçici yerleşim hakkı elde eden sayıyı kapsıyor. Ama bizim veya diğer belediyelerin hiçbir şekilde verilerle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını bilgilendirilmediğimizi şeffaflığın sıfır derecesinde olduğunu belirtmek isterim.

Niye milletimizin bu kadar kafası karışık yani öyle rakamlar var ki 10 milyondan bile bahsediliyor Türkiye’nin genelinde ve bunlar insanlarımızı huzursuz ediyor. Daha dün akşam evime metro ile giderken benimle selamlaşıp bana sarılan 7-8 yaşındaki bir çocuğun ‘milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz’ demesi bizi rahatsız ediyor.

"SORUMLULARDAN BİRİ UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALAR"

Dolayısıyla bu meselenin şeffaflık konusunda ele alınması hele hele yerel yönetimlerin; suyunu veren biz, gazını veren biz, çöpünü toplayan biz ama verilerle ilgili tek bir bilgi edinmeyen biz… Bu konuda yapılan hiçbir toplantıya valilikler nezdinde davet edilmeyen biz. Neyi kimden saklıyorsunuz? Şeffaf olsunlar! Bu mesele önemli bir meseledir. Bu meselenin çevremizde oluşan savaşlar kıtlıklar ve sorunları öne koyarak sorunu dışarıya doğru itmeye çalışanlara ben buradan net olarak söyleyeyim; Bu meselenin tek sorumlusu başta Irak ve Suriye bölgesinde oluşan savaşların ya da sıkıntıların doğduğu günden itibaren Türkiye’de yürütülen yanlış politikadır.

"NE YAZIK Kİ SINIFTA KALDIK"

Bugün gelinen noktada ne yazık ki biz sınıfta kaldık. Dünyada bir anda yığın bir biçimde insanı ülkemizde yaşatmak konumunda olan toplum olduk. Şeffaflığa davet ediyorum. Benim verdiğim rakamın sağlam tüketim verileri üzerinden doğru olduğuna inanıyoruz. İlçe belediye başkanlarını dinlerseniz bunu ikiyle çarparsınız.

Sayın Bakan biz bir şey söylediğimizde gazetelere ya da basına bir rakam söylemektense valilere bu konuda talimat versinler mültecilerle ilgili sığınmacılarla ilgili düzensiz göçle ilgili her konuda en etkin bir biçimde belediyelerin sürece katılmasını sağlasınlar."





