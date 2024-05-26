İsrail askerine pusu! Tünelin içine sürükleyerek çektiler: İşte o görüntüler!

2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'de durum içler acısı. Durmak bilmeyen İsrail saldırılarına karşı Gazzeliler çareyi yerin altına inmekte buldu. Gazze'nin altında Hamas'ın silahlı kanadının silah, operasyon ve lojistik faaliyetlerinin sağlanabilmesi için çok yoğun bir tünel ağı bulunuyor. Uzmanlar, İsrail'in bu tüneller hakkında bilgisinin zayıf olduğunu ve dezavantajlı olduklarını her seferinde bildiriyor.

AlJazeere'de yer alan habere göre, Gazze'de bugün kaydedilen görüntülerde bir tünelden geldi. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları tarafından tünelin girişinde duran İsrail askerlerinin tünele çekildiği ve esir alındığı iddia edildi.

HAMAS SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyda, Kassam Tugayı askerlerinin "İsrailli bir gücü tünele çektiğini" ve Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı'nda belirsiz sayıda kişiyi "öldürdüğünü, yaraladığını ve yakaladığını" söyledi.

Hamas, bir kişinin bir tünelde yerde sürüklendiğini gösteren bir video ile tüfeğinin fotoğraflarını yayınladı. Reuters, videoda gösterilen kişinin kimliğini ve durumunu henüz doğrulayamadı.

İSRAİL'DEN YALANLAMA

İsrail ordusu ise bu iddiaları yalanladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri), herhangi bir askerin kaçırıldığı bir olay olmadı" ifadesine yer verildi.







