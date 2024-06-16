İşçi değil, köle arıyor! Sosyal medyayı karıştıran ilan: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Sosyal medya bu kez Karabük'te verilen bir ilanı konuşuyor. İlanın şartları görenleri hem hayrete düşürdü hem sinirlendirdi. Tepki çeken ilana sert yorumlar ise gecikmedi.

"SAATİ 50 LİRA.."

Kamuoyu oluşturmada etkin bir araç olan sosyal medya, Karabük'te verilen garson ilanını hedef aldı. Söz konusu ilanda, 'Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restorant işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz' ifadelerine yer verildi.

ŞARTLAR TEPKİ ÇEKTİ

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşıldı. Çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklara sadece 'yemek' yazılan ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi. Şartları okuyanlar ise hemen ilan sahibine tepki gösterdi.

Tepki çeken ilan sonrası paylaşılan bazı mesajlar şu şekilde;

Köle arıyor

Karabük'te günler kaç saat, hangi günün partı bu?

Bir de 'Türkler iş beğenmiyor' derler

Utanmadan part time yazmışlar

Günümüz sistemi bu işte az para karşılığında köle aranıyoruz ilanı bu.

Binlercesinden bir tanesi bu. Bayramlık ağzımı açtırmayın benim

Bunları denetleyen yok mu?





