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İşçi değil, köle arıyor! Sosyal medyayı karıştıran ilan: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 10:52
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Sosyal medyanın gündemine bu kez bir iş ilanı oturdu. Otel ve restoranına garson arayan bir kurum verdiği ilanda 10 saat çalışacak fakat günlüğü 500 lira olacak eleman arıyor. İlan kısa sürede gündem olurken sosyal medyada, 'işçi değil, köle arıyor' eleştirileri yapıldı.

İşçi değil, köle arıyor! Sosyal medyayı karıştıran ilan: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Sosyal medya bu kez Karabük'te verilen bir ilanı konuşuyor. İlanın şartları görenleri hem hayrete düşürdü hem sinirlendirdi. Tepki çeken ilana sert yorumlar ise gecikmedi.

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"SAATİ 50 LİRA.."

Kamuoyu oluşturmada etkin bir araç olan sosyal medya, Karabük'te verilen garson ilanını hedef aldı. Söz konusu ilanda, 'Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restorant işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz' ifadelerine yer verildi.

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ŞARTLAR TEPKİ ÇEKTİ

Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşıldı. Çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklara sadece 'yemek' yazılan ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi. Şartları okuyanlar ise hemen ilan sahibine tepki gösterdi.

Tepki çeken ilan sonrası paylaşılan bazı mesajlar şu şekilde;

  • Köle arıyor

  • Karabük'te günler kaç saat, hangi günün partı bu?

  • Bir de 'Türkler iş beğenmiyor' derler

  • Utanmadan part time yazmışlar

  • Günümüz sistemi bu işte az para karşılığında köle aranıyoruz ilanı bu.
    Binlercesinden bir tanesi bu. Bayramlık ağzımı açtırmayın benim

  • Bunları denetleyen yok mu?
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Garson Karabük ilan
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