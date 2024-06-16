İşçi değil, köle arıyor! Sosyal medyayı karıştıran ilan: Günde 10 saat, aylık 13 bin lira

Sosyal medya bu kez Karabük'te verilen bir ilanı konuşuyor. İlanın şartları görenleri hem hayrete düşürdü hem sinirlendirdi. Tepki çeken ilana sert yorumlar ise gecikmedi.
Kamuoyu oluşturmada etkin bir araç olan sosyal medya, Karabük'te verilen garson ilanını hedef aldı. Söz konusu ilanda, 'Safranbolu Eski Çarşı'da bulunan otel konaklama restorant işletmesine garson aranıyor. Saati 50 liradan çalışacak bay-bayan garson arıyoruz' ifadelerine yer verildi.
Part-time olarak açılan ilan için günlük maaş bilgisi 500 lira olarak paylaşıldı. Çalışma günleri ise haftada 6 gün olarak belirtildi. Yan haklara sadece 'yemek' yazılan ilanda ay üzerinde hesap yapıldığında işe alınacak kişinin maaşının 13 bin liraya geldiği belirlendi. Şartları okuyanlar ise hemen ilan sahibine tepki gösterdi.
Tepki çeken ilan sonrası paylaşılan bazı mesajlar şu şekilde;
Köle arıyor
Karabük'te günler kaç saat, hangi günün partı bu?
Bir de 'Türkler iş beğenmiyor' derler
Utanmadan part time yazmışlar
Günümüz sistemi bu işte az para karşılığında köle aranıyoruz ilanı bu.
Binlercesinden bir tanesi bu. Bayramlık ağzımı açtırmayın benim