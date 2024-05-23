İmamoğlu Genel Merkez'e mi yerleşiyor? Yeni yapılanma talebi sonrası Fatih Altaylı'yı şaşırtan 'Ankara' kulisi: "Acayibime gitti"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre yerel yönetimlerde yeni bir yapılanma talep eden Ekrem İmamoğlu partinin genel merkezine yerleşecek. İmamoğlu’nun Ankara Çukurambar’da bir ofisi olduğu bu ofisi de genel merkeze taşıyacağı öne sürüldü.

“GENEL MERKEZDE OLMASI DAHA DOĞRU”

Fatih Altaylı bu iddia üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi genel merkez olması daha doğru. Acaba şeyle mi ilgili onu da bilmiyorum ama İmamoğlu'nun Belediyeler Birliği Başkanlığı falan olabilir mi nedeni… Çok bilmiyorum yani detayını bilmediğim bir konuyla ilgili çok yoğun bir ahkam kesmek, eleştiri veya övgü ya da görüş bildirmek istemem.

“BİRAZ ACAYİBİME GİTTİ”

Burada bana garip gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın orada özel bir ofisinin olması yani belediyenin bir bağlantı yeri parti içinde olsa ne olur falan… Biraz acayibime gitti o doğrusu. Ama işleyişte ne yapıyorlar niye orada acaba Ankara'da belediyenin işlerini takip etmek için mi? Çünkü bir sürü bakanlıklarla şunlarla bunlarla işleri var ama niye genel merkezde yer mi yoktu vermediler mi bilemedim. Biraz ilginç geldi bana bilmiyorum. Yani net bir fikrim yok bu konuyla ilgili bakmak lazım.

“CHP İÇİN EKSTRA BİR SİNERJİ OLUR”

Sonuç olarak genel merkeze gelmesi iyi bir şey ayrıca da belediyelerle ilgili bir genel merkezli bir yapı kurulması da bence bir Koordinasyon Merkezi belki doğru bir şey CHP'li belediyelerin kendi aralarında En azından bir ekstra sinerji oluşturmaları kötü olmaz.”









