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İlk resmi portresini kendi tanıttı! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Gulyabani gibi duruyor'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.05.2024 14:36
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Buckingham Sarayı'nda dün düzenlenen törende 75 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, yapılan ilk resmi portresini tanıttı. Portrenin üzerindeki örtüyü kaldıran Charles, resmini dünyaya gösteren kişi olurken, portreyi seven de nefret eden de oldu. Portrenin kırmızı renkte olması sosyal medyada gündem oldu.

İlk resmi portresini kendi tanıttı! Sosyal medya ikiye bölündü: 'Gulyabani gibi duruyor'

Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalanarak yaşam mücadelesi vermesi dünya gündemindeki yerini korurken şimdi de Kral Charles'ın portresi gündem oldu. Tanınmış İngiliz ressam Jonathan Yeo tarafından üç yılda bitirilen portre Buckingham Sarayı'nda özel bir törenle tanıtıldı. Törene Kraliçe Camilla’yle katılan Charles’ın oldukça neşeli olduğu gözlerden kaçmadı.

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Resimde Charles elinde bir kılıç tutarken ve 1975 yılında Alay Albayı olduğu İngiliz Ordusu birliği Welsh Muhafızları'nın parlak kırmızı üniformasını giyerken görülüyor. Kral tabloda dramatik kırmızı bir arka plan üzerinde, omzunun üzerinde tahta çıkışını simgeleyen kıpkırmızı bir kelebekle tasvir edilmiş.

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KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Kralın kıpkırmızı resim oldukça büyük bir tartışmaya yol açtı. Özellikle resmi kraliyet hesapları tarafından paylaşıldıktan sonra sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan portre birçokları tarafından beğenilmedi. Birçok İngiliz, kralları Charles’ı kırmızılar içinde gösteren bu portrenin rahatsız edici olduğu yorumunu yaptı.

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"GULYABANİ GİBİ DURUYOR"

Kraliyet ailesinin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının portreye yönelik hem olumlu hem de olumsuz tepkilerini dile getiren yorumlarıyla doldu taştı. Bazıları portreyi överken, bazıları da kırmızı arka planı eleştirdi ve birçoğu bunu cehennem gibi ve “rahatsız edici” bulduklarını söyledi.

Bazı İngiliz vatandaşlar ise "Çok sanatsal. Kral biraz gulyabani gibi duruyor. Sanırım daha güzel çizilebilirdi"

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Başka bir İngiliz, "Bence genel olarak iyi, fena değil." ifadesinde bulundu.

Farklı bir İngiltere vatandaşı ise şu yorumda bulundu:

"Çizim çok kırmızı. Bir katliam var gibi duruyor. Kral'ın yüz çizimini beğendim."

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İngiltere
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