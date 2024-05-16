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'İki şehri bu yüzden kaybettik' çıkışı sonrası gözler Efkan Ala ve Bekir Bozdağ'a çevrildi! Yayındaki sözler yine gündem oldu

16.05.2024 09:59
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Şanlıurfa ve Yozgat! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki şehrin yanlış adaylar yüzünden kaybedildiğini söyleyince il başkanları toplantısında soğuk rüzgarlar esti. Aday belirleme sürecinde etkin olan isimler yeniden hedefe kondu. Akıllara Efkan Ala'nın 'Urfa bizim kalemiz adayımız da çok doğru, asla sürpriz olmaz' sözleri geldi.

'İki şehri bu yüzden kaybettik' çıkışı sonrası gözler Efkan Ala ve Bekir Bozdağ'a çevrildi! Yayındaki sözler yine gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti il başkanlarıyla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Partililere 'şatafat' vurgusu yapan Erdoğan, partililerin yapılan hizmetleri iyi anlatamadığı görüşünde. Öte yandan Adıyaman, Şanlıurfa, Bursa, Kilis gibi şehirleri Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa gibi ilçeleri kaybeden AK Parti'de eleştirilerin hedefindeki isimlerin de koltuklarını kaybetmeleri gündemde.

AK Parti il başkanlarıyla görüşme sonrası partisini kongreye götürecek Erdoğan, genel başkan yardımcılarını da değiştirecek. Yerel seçimle ilgili aday belirleme süresi çok tartışılan konu başlıkları arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış yönlendirildiğini savunan AK Partililer de var.

Özellikle il başkanları toplantısında iki ilin ismini vererek, bu iki şehri yanlış aday nedeniyle kaybettik diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa ve Yozgat'ı belirttiği ifade edildi. Şanlıurfa'da seçimden önceki mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün bölge halkı tarafından eleştirildiği şikayetlerin arttığı belirtilmiş fakat genel merkez bu uyarılara kulak asmamıştı.

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Zeynel Abidin Beyazgül'ün aday gösterilmemesi gerektiğini savunanlardan biri de AK Parti'de Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış Kasım Gülpınar'dı. Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu ve seçimi kazandı.

Seçimden önce bir televizyon programına konuk olan AK Parti genel başkan vekili Efkan Ala, gelen soru üzerine 'Efendim öyle bir şey söz konusu değil. Şanlıurfa bizim kalelerimizden biri. Mitingimiz de çok iyi geçti. Oradaki adayımız çok başarılı seçimi kaybetme gibi bir durumumuz mümkün değil' demişti.

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Bu sözler seçimlerin ardından gündem olmuş ve Efkan Ala'ya yönelik eleştiriler de gelmişti. Bir diğer şehir olan Yozgat'ta da benzer durum yaşandı. Yozgat doğumlu olan Bekir Bozdağ'ın yerel seçim sürecinde şehirdeki aday belirleme sürecinde etkin olduğu aktarılmıştı.

Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan, Yozgat'ta seçimi kazanan isim olurken AK Parti'nin adayı Celal Köse MHP'nin adayı Ömer Açıkel'in de gerisinde kalarak 3. isim olmuştu.

AK Parti o ilde de kayıplarda! AK Parti o ilde de kayıplarda!


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seçim sonuçları Bekir Bozdağ Efkan Ala ak parti
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