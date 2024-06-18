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İki kritik anket birden! CHP'nin oy oranı damga vurdu: Erken seçim isteyenlerin yüzdesi de belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.06.2024 12:50
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3,5 ay geçti. CHP'nin ilk kez AK Parti'yi geçtiği sonuçların ardından yeni anketler de merak ediliyordu. ORC 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu üzerinden son çalışmasını yayınladı. CHP'nin yine birinci parti çıktığı çalışmada oy oranı da dikkat çekti. Öte yandan anket çalışmasına göre erken seçim isteyenlerin de yüzdesi belli oldu.

İki kritik anket birden! CHP'nin oy oranı damga vurdu: Erken seçim isteyenlerin yüzdesi de belli oldu

2023'teki genel seçimlerde ikinci parti olan CHP, 1 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde genel başkan değişikliğiyle de beraber birinci parti olmayı başardı. CHP'nin bu başarısını devam ettirip ettiremeyeceği merak edilirken ORC'den dikkat bir anket yayınladı.

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"BU PAZAR SEÇİM OLSA..."

10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiyle yüz yüze yapılan çalışmada katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu yöneltildi. Ortaya şu sonuçlar çıktı;

  • CHP %33,2
  • AK Parti %30,6
  • MHP %10,9
  • DEM %9,7
  • YRP: 5,8
  • İYİ: 4,2
  • ZAFER: 3,2
  • DİĞER: 2,4

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ERKEN SEÇİM İSTEYENLER

Anketteki bir diğer soru ise siyaset gündeminden düşmeyen 'Erken seçim' tartışmaları oldu. Katılımcılara 'Sizce erken seçim olmalı mı?' diye soruldu. Alınan yanıtlar ise şu şekilde oldu;

•Evet %45,9
•Hayır %39,1
•Fikrim Yok %15,0


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CHP erken seçim ORC Araştırma anket
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