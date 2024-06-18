İki kritik anket birden! CHP'nin oy oranı damga vurdu: Erken seçim isteyenlerin yüzdesi de belli oldu

2023'teki genel seçimlerde ikinci parti olan CHP, 1 yıl sonra yapılan yerel seçimlerde genel başkan değişikliğiyle de beraber birinci parti olmayı başardı. CHP'nin bu başarısını devam ettirip ettiremeyeceği merak edilirken ORC'den dikkat bir anket yayınladı.
10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiyle yüz yüze yapılan çalışmada katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu yöneltildi. Ortaya şu sonuçlar çıktı;
Anketteki bir diğer soru ise siyaset gündeminden düşmeyen 'Erken seçim' tartışmaları oldu. Katılımcılara 'Sizce erken seçim olmalı mı?' diye soruldu. Alınan yanıtlar ise şu şekilde oldu;
•Evet %45,9
•Hayır %39,1
•Fikrim Yok %15,0