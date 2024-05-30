İBB'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un altında yeni tüneller keşfedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özel, "İstanbul'un sürprizleri hiç bitmiyor… İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha. Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz" sözleriyle müjdeyi duyurdu.

İstanbul'un sürprizleri hiç bitmiyor…



İBB Miras’tan yeraltında heyecan verici bir keşif daha.



Bu anlamlı kutlu günde paylaşmadan olmaz🌿 pic.twitter.com/XTeXA5LquY — Oktay Özel (@oktayozel) May 29, 2024

Özel, tüneller hakkında ise henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı. Sosyal medya kullanıcıları da İBB Miras'ın tünel görsellerini paylaşarak keşfin nerede yapıldığını merak etmeye başladı.







