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Huzuru sosyal medyada aradı, cebindekinden de oldu! 'Sözde metafizik uzmanı'ndan 'büyü' vurgunu: Paramı geri gönderin

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.05.2024 07:23
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Sosyal medyadaki dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi. 'Sözde metafizik uzmanı' bir kişi sosyal medyadan kendine ulaşan bir mağdura, 'akraban ve ailen sana büyü yapmış' diyerek 52 bin lirasını istedi. Ailesindeki huzursuzluğun bu şekilde geçeceğini düşünen mağdur ise hem var olan huzurundan oldu hem de 52 bin lirasını kim olduğunu bile bilmediği 'sözde metafizik uzmanı'na kaptırdı. 5 kuruşsuz kalan mağdur 'paramı geri gönderin' diyerek isyan etti.

Huzuru sosyal medyada aradı, cebindekinden de oldu! 'Sözde metafizik uzmanı'ndan 'büyü' vurgunu: Paramı geri gönderin

Sahte polis, sahte savcı, sahte dava derken dolandırıcılar bu kez de 'metafizik uzmanı' kılığına girdi. Sosyal medyadan kendilerini bu şekilde tanıtan dolandırıcılar kendilerine inanan bir kişiyi acımadan dolandırdı. Huzuru metafizikte arayan mağdur ise cebindeki parasından oldu.

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KREDİ ÇEKİP GÖNDERDİ

Sakarya'da yaşayan bir şahıs aile içinde yaşadığı sorunların çözümünü sosyal medyada gördüğü bir şarlatanda arayınca başına gelmeyen kalmadı. Kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan dolandırıcı mağdura, akrabaları tarafından büyü yapıldığını söyledi. Mağdurun ailesindeki isimleri de sayan dolandırıcı mağduru bu şekilde etkisi altına aldı. Olacaklardan habersiz olan adam da kendisinden istenilen 52 bin 600 lirayı kredi çekerek dolandırıcılara gönderdi.

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SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Aradan 1 gün geçmeden dolandırıcılar mağduru bir kez daha aradı. Yapılan büyünün 2 katmanlı olduğunu belirten şarlatanlar 28 bin lira daha istedi. İstemezse de parasını geri iade edeceklerini söyledi. Ancak aile içindeki huzurun bu şekilde sağlanacağını düşünen adam bir daha sözde 'metafizik uzmanı'na ulaşamadı. Dolandırıcıların ağını düştüğünü anlayan adam soluğu savcılıkta aldı.

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Parası buhar olan mağdur Show Haber'e yaptığı açıklamada, "Param da gitti huzurum da gitti' diyerek bu sözlerle isyan etti;

Büyüyü bana yapan kişiyi söyledi. Akrabammış. Aile huzurum yerle bir oldu. Başkalarının da aile huzuru yerle bir olmasın. Şu an onu arıyorum ulaşamıyorum. Duygularım yerle bir oldu. Ayakta zor duruyorum.

"AİLEMİN İSMİNİ SAYDI"

Bana o kimlik bilgilerimi söyleyince ben onların etkisi altında kaldım. Bütün ailemin ismini çocuklarımın ismini saydı. 'Bütün olumsuzluklar hanenin üstünden kalkacak. Ben sana büyü yapacacağım. O büyü evinin etrafını saracak. Kimse daha senin ailenin içine huzursuzluk sokamayacak.'dedi. Aradan 1 gün geçmedi, bu şahıs tekrardan beni aradı, 'sana yapılan büyü iki katmanlı bir büyü' dedi. 'İstersen biz yaparız istemezsen biz sana paranı yeniden iade eder göndeririz' dedi. İlaç alacakmış. 'Paramı geri gönderin bana' dedim. Şimdi param da gitti huzurum da gitti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyü dolandırıcı metafizik
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