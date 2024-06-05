Hizbullah İsrail'i vurdu, yeni savaş sesleri yükseldi! Lübnan'da eller tetikte... Netanyahu'dan sınırda operasyon sinyali

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken, kuzeyden gelen roketli saldırı bir anda tüm dengeleri değiştirdi. Lübnan'dan Hizbullah'a bağlı gruplar geçtiğimiz günlerde İsrail'in kuzeyine büyük bir roket saldırı başlatırken, ülkede büyük yangınlara neden oldu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ise İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları başlattığını duyurdu. Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim bir anda tırmanırken, bölgede yeni bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Uzmanlar söz konusu savaşın yayılmasından endişe edildiğini belirtirken, İsrail hükümetinin gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu iddia edildi.

"LÜBNAN'LA BARIŞ DEĞİL, SAVAŞ OLUR"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.

"İSRAİL ORDUSU SALDIRIYA GEÇMEYE HAZIR"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi. İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.

NETANYAHU'DAN OPERASYON SİNYALİ

Gözlerin çevrildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, askeri yetkililerden operasyonel durum, bölgedeki son olaylar ve Hizbullah hedeflerine yönelik eylemlere ilişkin bilgi alırken, operasyon sinayli verdi. Netanyahu, “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN YANIT GELDİ: YIKIM OLUR!

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.







