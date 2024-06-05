MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Hizbullah İsrail'i vurdu, yeni savaş sesleri yükseldi! Lübnan'da eller tetikte... Netanyahu'dan sınırda operasyon sinyali

Hizbullah İsrail'i vurdu, yeni savaş sesleri yükseldi! Lübnan'da eller tetikte... Netanyahu'dan sınırda operasyon sinyali

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.06.2024 14:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in aylardır devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Hizbullah, ülkenin kuzeyini adeta roket yağmuruna tutmuştu. Büyük yangınlara neden olan saldırılar sonrası Lübnan ile İsrail arasındaki tansiyon yükselirken, "Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz" diyen Netanyahu, operasyon sinyali verdi. Hizbullah ise İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini duyurdu.

Hizbullah İsrail'i vurdu, yeni savaş sesleri yükseldi! Lübnan'da eller tetikte... Netanyahu'dan sınırda operasyon sinyali

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanırken, kuzeyden gelen roketli saldırı bir anda tüm dengeleri değiştirdi. Lübnan'dan Hizbullah'a bağlı gruplar geçtiğimiz günlerde İsrail'in kuzeyine büyük bir roket saldırı başlatırken, ülkede büyük yangınlara neden oldu. Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA) ise İsrail savaş uçaklarının güney Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırıları başlattığını duyurdu. Lübnan ile İsrail arasındaki gerilim bir anda tırmanırken, bölgede yeni bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Uzmanlar söz konusu savaşın yayılmasından endişe edildiğini belirtirken, İsrail hükümetinin gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu iddia edildi.

"LÜBNAN'LA BARIŞ DEĞİL, SAVAŞ OLUR"

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin Hizbullah'ın roketlerine savaşla yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Ben-Gvir, "Toprağımız hedef alınırken Lübnan'da barış olmaz" dedi.

ghdfhdh

"İSRAİL ORDUSU SALDIRIYA GEÇMEYE HAZIR"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Halevi de bölgeyi ziyaret ederek, ülkenin "bir karar noktasına yaklaştığını" söyledi. İsrail ordusunun "saldırıya geçmeye hazır" olduğunu belirtti.

NETANYAHU'DAN OPERASYON SİNYALİ

Gözlerin çevrildiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, askeri yetkililerden operasyonel durum, bölgedeki son olaylar ve Hizbullah hedeflerine yönelik eylemlere ilişkin bilgi alırken, operasyon sinayli verdi. Netanyahu, “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

neten

HİZBULLAH'TAN YANIT GELDİ: YIKIM OLUR!

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.

hgfhj

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Al Jazeera televizyonuna, grubun İsrail ile çatışmayı genişletmeye çalışmadığını, ancak İsrail'in savaşı genişletmesi durumunda buna, "yıkımla" yanıt verileceğini söyledi.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı’nın Mustafa Varank iddiasına bomba yanıt: 'HOŞT!'Fatih Altaylı’nın Mustafa Varank iddiasına bomba yanıt: 'HOŞT!'
Erdoğan ve Yavaş ilk 3'te! Listede sürpriz isim de varErdoğan ve Yavaş ilk 3'te! Listede sürpriz isim de var
"20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" Canlı yayında o soruya ilginç yanıt "20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" Canlı yayında o soruya ilginç yanıt
Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
İlginizi Kulis Çekebilir
Fatih Altaylı’nın Mustafa Varank iddiasına bomba yanıt! Hasan Doğan’la fotoğrafını yayınladı ve ‘Hoşt’ dedi…

Fatih Altaylı’nın Mustafa Varank iddiasına bomba yanıt! Hasan Doğan’la fotoğrafını yayınladı ve ‘Hoşt’ dedi…

Erdoğan ve Yavaş ilk 3'te! Listede sürpriz bir isim var: Bu anketi siyasetçiler de çok konuşacak

Erdoğan ve Yavaş ilk 3'te! Listede sürpriz bir isim var: Bu anketi siyasetçiler de çok konuşacak

Ahmet Mahmut Ünlü'den "20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" sorusuna ilginç yanıt

Ahmet Mahmut Ünlü'den "20 evi olanla 1 evi olan kişi aynı vergiyi mi ödemeli?" sorusuna ilginç yanıt

Siyasette 'kayyum' rüzgarı! Özel - Bahçeli gerildi, DEM Parti tepkili AK Parti sessiz

Siyasette 'kayyum' rüzgarı! Özel - Bahçeli gerildi, DEM Parti tepkili AK Parti sessiz

AVM’lerde büyük tehlike! Alınan örnekler uzmanları bile şaşırttı: Bakteri ve mantarla kaplandı…

AVM’lerde büyük tehlike! Alınan örnekler uzmanları bile şaşırttı: Bakteri ve mantarla kaplandı…

Sinem Dedetaş hızlı başladı! Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti, inşaat durdu

Sinem Dedetaş hızlı başladı! Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti, inşaat durdu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.