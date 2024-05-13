Hikayesine kimse inanamıyor! 10 yaşında açlık ve susuzluk hissi bir anda kayboldu: 16 yıldır ne yemek yedi ne de su içti!

DailyStar'ın haberine göre, Muluwork'ün hikayesi daha önce duyulmamış nadirlikte. Etiyopyalı kadın ailesiyle yaşadığı sırada bir gün yemek yeme hissinin kaybolduğunu ve 16 senedir yemek yemediğini hatta su dahi içmediğini iddia ediyor.

10 YAŞINDAN BERİ NE BİR BARDAK SU NE BİR LOKMA YEMEK YEDİ

10 yaşından bu yana yemek yemeyen, hatta bir bardak su bile içmeyen kadın, ülkesinde ve yurtdışında çok sayıda doktor tarafından test edildi; hiçbiri onun durumunu açıklayamadı.

Muluwork Ambaw, 10 yaşındayken yemek yeme ve su içme ihtiyacının birdenbire durduğunu ve yediği son şeyi açıkça hatırladığını söylüyor: kırmızı mercimek yahnisi.

Muluwork'ün evinde tuvalet bulunmasına rağmen kendisinin asla kullanmadığını, kız kardeşinin kullandığını söylüyor.

Yemek yapmayı sevdiğini ama kendisinin asla acıkmadığını söylüyor. 16 yıldır yaşadığı garip orucun aniden başladığını anlatıyor.

“Ailemle birlikte yaşıyordum ve benden kahvaltı yapıp okula gitmemi istediler. Yemek yediğimi söyledim ama numara yapıyordum. Suya ya da herhangi bir yiyeceğe olan iştahımı kaybetmiştim.”

DOKTORLAR SAĞLIĞININ MÜKEMMEL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Muluwork, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki doktorlar tarafından muayene edildi. Üç yıllık testlerden sonra sağlığının mükemmel olduğunu söylediler ancak sindirim sisteminde yiyecek, su veya atık madde bulunmadığını fark ettiler; bu da onun "idrar yapma veya dışkılama ihtiyacı" olmadığını gösteriyordu.

Ayrıca Dubai ve Katar'da ruh sağlığını test eden doktorlarla görüştüğünü ancak onda herhangi bir sorun bulamadıklarını söylüyor.

BİR DAHA YEMEK YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Muluwork bu olağandışı durumunun "Tanrı'nın işi" olduğuna inanıyor ve bunun neden başladığını bilmiyor. Ancak bir daha yemek yiyeceğini düşünmüyor.





