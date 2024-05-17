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Her derde deva: Sabahları 1 kaşık yiyen yorgunluk nedir bilmiyor! Hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.05.2024 14:23
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Hastalıklardan korunmak ve hızlıca iyileşmek için bağışıklık sistemini her zaman güçlü tutmak gerekiyor. Bunun için düzenli ve dengeli beslenmenin yanı sıra şifalı karışımları tüketmek de etkili oluyor. Tıbbın babası olarak da bilinen Hipokrat, çörek otunun ilk savunucularından biri olarak biliniyor. Her derde deva olan bal ve çörek otu bir araya geldiğinde şifalı bir ilaca dönüşüyor. Vücuttaki yorgunluğu da alan bu karışım birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.

Her derde deva: Sabahları 1 kaşık yiyen yorgunluk nedir bilmiyor! Hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor

Geçmişten günümüze kadar kullanılan şifalı bitki ve karışımlar günümüzde hala etkisini göstermeye devam ediyor. Bunlardan biri olan çörek otu bal mucizesi saymakla bitmeyen faydalarıyla dikkat çekiyor. Bağışıklığı güçlendirici yönüyle bilinen bu karışımın anne sütünü artırma, boğazı temizleme, vücuttaki kirli kanı temizleme ve unutkanlığa karşı iyi gelme gibi faydaları var.

SABAHLARI 1 KAŞIK YİYEN YORGUNLUK NEDİR BİLMİYOR!

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Tıbbın en ünlü isimlerinden Hipokrat ve İbn-i Sina çörek otu mucizesini her daim kullanıyordu. En faydalı besinlerden olan çörek otu, bal ile birleştiğinde mucize niteliğinde doğal bir ilaca dönüşüyor. Kelimenin tam anlamıyla şifa deposu olan bu karışım her sabah 1 kaşı tüketildiğinde birçok sağlık problemine karşı kalkan oluşturuyor.

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Atalarımızın 'Ölüm dışında her derde deva' sözüyle andığı şifalı bir bitki olan çörek otu ile kahvaltılardan eksik olmayan bal karışımının faydaları insan sağlığı açısından inanılmaz etkili. Hem bal hem de çörek otunun ayrı ayrı birçok faydası bulunuyor. Bu iki ürün bir araya geldiğinde ise mucizevi bir şifa kaynağı olarak hastalara derman oluyor. Bu karışımı yapmadan önce etkisini en iyi seviyede alabilmeniz için balın organik olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu karışımı evlerinizde kolayca deneyerek daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz mümkün.

SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI

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Bu karışım akciğer ve karaciğeri rahatlatarak temizliyor. Böylelikle organların fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebilmesi için önemli bir karışım haline geliyor. Aynı zamanda mide sorunları yaşayanların da başvurduğu karışım olarak biliniyor.

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Çörek otu ve bal karışımının vücuda enerji verici, iştah açıcı, idrar sökütürücü ve anne süt arttırıcı etkileri vardır. Mide yanmalarını izale eder. Alerjik durumlarda faydalıdır. Katarakt oluşumunu da engellediği bilinmektedir.

BU HASTALIKLARA SAHİPSENİZ DİKKAT

Bu karışım kan damarlarını genişleterek yüksek tansiyonu önler, bronşları açarak alerjik rahatsızlıkları engeller. Bunun yanında kilo vermekte ciddi güçlük çeken insülin direncine sahip bireyler ve hipotiroid hastalarında kilo kaybını sağlamak için birebirdir.


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Anahtar Kelimeler:
bal çörek otu sağlıklı yaşam
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