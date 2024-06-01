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Havuz keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı! Uzman doktor uyardı: Solunum yetmezliğine götürebilir!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.06.2024 08:20
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Annesi çıktıkları tatilde kızı Sümeyye'yi havuza götürdü. Ancak 1,5 yaşındaki minik Sümeyye'nin havuz eğlencesi zehir oldu. Küçük kız havuzdan adenovirüs kaptı ve günlerce ateşler içinde yoğun bakımda yattı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahadır Ceylan konuya dair vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Havuz keyfi zehir oldu: Küçük kız ilk kez havuza girdi günlerce yoğun bakımda yattı! Uzman doktor uyardı: Solunum yetmezliğine götürebilir!

Tatil eğlencesi enfeksiyon riskini beraberinde getiriyor. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, ailesi ile birlikte tatile çıkan Sümeyye adındaki küçük kız çocuğu havuzdan adenovirüs kaptı. İlk havuz deneyimi kötü sonuçlanan Sümeyye günlerce ateşler içinde yoğun bakımda yattı. Herkesin aklına havuzlardaki görünmeyen tehlikeler geldi. Havuzlar için yeterli denetim olmaması sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

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Patan ailesi çıktıkları tatilde 1,5 yaşındaki kızları Sümeyye'yi ilk defa deneyimleyeceği havuza sokmuşlardı. O havuzda Sümeyye gönlünce eğlendi ama sonrasında kabus dolu günler yaşadı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Sümeyye oradan adenovirüsü kapmıştı.

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Sümeyye'nin annesi Fatma İrem Patan, "Kızım eğlendirmek amacıyla götürdüğüm o havuzdan, o gün adenovirüs kaptı. Havuz eğlencemizin sonu 3 günlük yoğun bakım hikayesi ve 20 günlük hastane süreciyle devam etti. Çok zor günler geçirdik." dedi.

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Havuzlarda yer alan tehlikelerden bahseden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahadır Ceylan, "Boğazımızdan aşağı inerek ciddi zatürre tablolarına yol açabiliyor. Solunum yetmezliğine götürebiliyor. Çocukların yüzde 10'unda adenovirüs enfeksiyonunu görüyoruz. Çocuğun elinden bulaşırsa, elinden yüzeylere çevre eşyaların üzerini de kirletebiliyor bu virüs ve bir aya kadar da o yüzeyler üzerinde kalabiliyor. O havuz yeterince klorlanmamışsa faranjit ve konjoktivit olaylarına yol açıyor." ifadelerine yer verdi.

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Yaz mevsimi geldi, havalar ısındı. Peki, yaz aylarında havuza girmeden önce ne yapmak gerekiyor? Havuza girmeden önce ve sonra muhakkak duş almakta fayda var. Havuza bonesiz girmemek de çok önemli. Sadece adenovirüs değil farklı hastalıklara da davetiye çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon virüs havuz
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