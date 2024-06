Gündem yaratan 'Ülkü Ocakları' iddiasına Valilik'ten yanıt geldi! Sinan Ateş'in ablası 'Hepsini tek tek paylaşacağım' dedi, Bahçeli'ye çağrıda bulundu

Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i Beştepe'de kabul etmesinin yankıları sürerken, bu kez de Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in ortaya attığı iddialar gündem oldu.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASINDAN 'TAKİP EDİLİYORUM' İDDİASI

İzmir'de yaşayan Selma Ateş, 11 Haziran günü sağlık sorunları nedeniyle Bursa'ya geldiğini belirtirken; kentte iki ayrı araçla ve birden çok kişi tarafından takip edildiğini iddia etti.

Katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yaşadıklarını aktaran abla Ateş, şu ifadeleri kullandı;

"BENİ GÖRÜNCE ARACINA BİNDİ"

"Ben biliyorsunuz İzmir'de yaşıyorum. Sağlık sorunları nedeniyle Bursa'ya geldim 11 Haziran günü. 12 Haziran günü de arkadaşlarımla buluşmak için sabah 9 itibariyle dışarıya çıktım. Sokağa indiğimde bir şahsın sokağın başında olduğunu ve beni görünce aracına bindiğini fark ettim. Beyaz bir araçtı ama önemsemedim açıkçası. Hani insandır sokakta görülebilir diye düşündüm. Sonra arkadaşlarımla buluşmak için avukatım daha doğrusu Şeyda Şahin'le buluşmak için Hünkar Köşkü’ne gittik hem dedik kahvaltı edelim hem de dedik sohbet ederiz.

"YAN MASADAN BİZE DOĞRU BAKIŞLARINI GÖRDÜK"

Arkadaşlarımızla sonra çıktık biz oturduk. Yan masamızda yanımızda 3 tane 25- 30 yaşlarında işte kıyafetleri giyimlerinin hepsini tarif ettim emniyette de… Oturdular bize doğru sürekli bir bakışları var ama çok rahatsız olduk biz bu bakışlardan.

"PEŞİMİZDEN ONLAR DA KALKTI"

Şeyda dedi ki ‘abla bize sürekli bakıyorlar’ dedi. Ben de dedim döneyim bakayım, döndüm baktım. Sonra ‘hadi kalk gidelim biz’ dedim. Biz kalkınca bunlar da kalktı. Peşimizden kalkınca tabii doğal olarak biz rahatsız olduk. Bu sabahta bir araç sokağın başındaydı bu bunlarla bağlantılı olabilir mi diye düşündüm. Sonra hatta sizinle bir canlı yayın vardı başka bir arkadaşımızla o bağlantıyı yaptıktan sonra ben emniyete geçtim.

"ŞEYTANİ FİKİRLERİNDEN ASLA VAZGEÇMİYORLAR"

"Zaten emniyette 12-13 saat kaldık. Mahallede kamera olmadığı için doğal olarak şahısları maalesef ki teşhis edemedik. Yani daha önce de biz biliyorsunuz x hesaplarından sürekli kendi isimleriyle fake hesaplarla gözdağı verenler çok oldu. Çoğu kez de her açıklamada da ben hep şunu söyledim; ‘masum kardeşlerimiz, katillerin suçlarına ortak olmayın lütfen’ dedim. Onlara da sürekli ikazda bulundum ama bakıyorum ki biz ne kadar iyi niyetli olsak da bazı şeytani fikirlerden asla vazgeçemiyorlar.

Bazı gençler bu suça seve seve iştirak ediyorlar ama bundan sonra en ufak bir tereddüt yaşadığımda takip edildiğimi düşündüğümde en ufak böyle farklı bir şey gördüğümde gerekli şikayeti bulunacağım. Çünkü devletimizin ve emniyetimizin bu konuda ne kadar hassas olduğunu ve her şeyi yapabileceğini biliyoruz. Yani ben cezasız kalan her failin her suçun faillerini daha çok azgınlaştırdığını düşünüyorum.

"BUNLARIN HEPSİNİ TEK TEK PAYLAŞACAĞIM"

Biz gençlerin canı yanmasın derken benim annem zaten bir kez ağlamış yani artık kimse kusura bakmasın açık ve aleni söylüyorum yapmış olduğunuz her tehditte yaptığınız her takipte bundan sonrası için uygulamaları da yükledim anında şikayetçi olacağım. Bunların hepsini basında tek tek paylaşacağım hiç süre kaybetmeden çünkü gerçekten dayanacak gücümüz kalmadı. Benim annem aynı olayları dün akşam tekrar tekrar yaşadı.

"18 ŞUBAT'TA DA OTELDE BİR SALDIRI OLMUŞTU"

Biz gözümüzde 1 gram uyku yok annem hala perişan, çocuklarım perişan orada kardeşimin çocukları perişan bunları bize yaşatamazsınız. Artık bazı şeylerin olması gerekiyor bundan sonra hiçbirisi bakın hiçbirisi yaptığı davranışları yaparken ya da ben bu davranışı yapacağım derken iki kere düşünsün. Çünkü ben hiç düşünmeden hepsini tek tek şikayet edeceğim. Daha önce de biz yaşadık biliyorsunuz sizinle konuştuk 18 Şubat'ta Almira Otel'de de bir saldırı oldu. Yani bunun bir sonu yok artık! Ceza almadıkları sürece nasıl olsa bir şey olmuyor deyip daha çok azgınlaşıyorlar. Ama bunların sonunun geldiğini söylemek istiyorum."

TAKİP EDENLERİN BURSA ÜLKÜ OCAKLARI İLE BAĞI MI VAR?

"Emniyet mensupları bir tespitte bulundu mu? Ya da sizin tanıdığınız kişiler miydi? Çünkü bu kişilerin Bursa Ülke Ocakları bağlı olduğuna ilişkin yazılar da yazıldı. Ayşe Ateş'in de bu konuda bazı paylaşımları oldu. Bu konuda emniyette net bir tespit var mıdır Selma Hanım?" sorusuna da yanıt veren Ateş, şunları söyledi;

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLACAĞIMIZ İNSANLARI ZATEN BİLİYORUZ"

"Net tespit yok ama şöyle bir şey var içeride olan tutukluların kim olduğunu biliyoruz. Şimdi size ilk darbeyi vuracak olan kimdir ya da ilk saldıracak olan kimdir? Hepinizin aklınıza kim gelir? Hepimizin aklına aynı kişiler geliyor. Biz şikayetçi olacağımız ya da şüpheleneceğimiz insanları zaten biliyoruz. Bunları siz de biliyorsunuz.

Sokaktan geçen adam bana niye yan gözle baksın ya da neden beni takip etsin. Sıradan bir insan niye benim peşimden gelsin? Doğal olarak bizim kafamızda ilk yanan ışık malum kişiler oluyor. Yine diyorum bakın kurumları kuruluşları hedef almıyorum. Tekrar ve defaatle söylüyorum ama buranın içindeki şahıslar 20 yaşında 30 yaşında çocuklar…

"BU SAATTEN SONRA HERKES YAPACAĞI ŞEYİ İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN"

Biliyorsunuz bir genç kalaşnikofla resim atıp paylaşıp tehdit mesajlarında bulundu. Bu çocuk 20 yaşında ya hani biz bu 20 yaşındaki çocuğa acıdık diye bunlar bizim daha mı çok üstümüze gelecek kimse kusura bakmasın. Bu saatten sonra diyorum ya herkes yapacağı şeyi iki kez düşünsün. Ama ben hiç düşünmeden emniyetin kapısında her gün soluğu alacağım. Üşenmeyeceğim de artık bunun sonuna geldik herkes cezasını çekmek zorunda. Kimse kusura bakmasın! Biz diyoruz ya biz bir avuç kadın değiliz bizim arkamızda çok insan var. Hepsinden Allah razı olsun. Bundan sonraki süreçte artık onlar düşünsünler."

"DEVLET BAHÇELİ, LÜTFEN ÖZELLİKLE ANNEMİN YANINA GELSİN"

"Duruşma tarihi yaklaşıyor artık MHP lideri Devlet Bahçeli de orada kurumsal olarak temsil edileceklerini söylemişti. Bu davaya ilişkin gerçeklerin aydınlatılması hususunda duruşmadan beklentisi nedir Selma Ateş'in?" sorusuna da yanıt veren, Selma Ateş "1 Temmuz'da duruşmamız var inşallah gelirler! Annemin, benim, biz şimdi davaya ömrümüzü verdik. Kardeşimi verdik, babamı verdik. İnşallah gözümüzün içine baka baka bize de bir şeyler söylerler. bize söyleyebilecekleri bir şey olduğunu umut ediyorum. Devlet Bahçeli de buyursun gelsin ama lütfen annemin yanına gelsin. Özellikle annemin yanına gelsin, annemle konuşsun! Bunu özellikle rica ediyorum ben onu kapıda karşılarım zaten" diye konuştu.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: TAKİP DE YOK ŞAHISLARIN ÜLKÜ OCAKLARI İLE BAĞLANTISI DA YOK

Öte yandan Bursa Valiliği, Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’i takip edenlerin ülkü ocaklarıyla bağlantısının olmadığını, 4 kişinin aynı güzergahtaki restorana gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Selma Ateş Kazanç’ın 12 Haziran 2024 günü Bursa Başaran Mahallesi’nde bulunan annesinin ikametinden çıkarak, Yıldırım ilçesinde bulunan belediyeye ait ’Hünkar Köşkü’ isimli sosyal tesise arkadaşları ile gitti. Burada takip edildiği yönünde Yıldırım ilçesi, Teleferik Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda belediyeye ait olan sosyal tesiste bulunan 4 şahıs tespit etti. Şahısların ifadesine başvurulduğunda, 3 şahsın belediye çalışanı olduğu, yemek yeme amacı ile sosyal tesise gittiği, diğer şahsın ise sosyal tesisin yanında bulunan Hünkar Köşkü Müzesinde görevli rehber olduğu ortaya çıktı. Şahısların Ülkü Ocakları ile bağlantısının olmadığı, müşteki Selma Ateş Kazancı’yı takip etmedikleri yapılan kamera çalışmalarından ve tahkikattan anlaşılmıştır. Tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hassasiyetle takip edilmektedir".