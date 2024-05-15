MANŞET

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler manset
  2. Gündem yaratacak AK Parti anketi! ‘CHP’ ve ‘kararsız’ detayı dikkat çekti: Bu pazar seçim olsa…

Gündem yaratacak AK Parti anketi! ‘CHP’ ve ‘kararsız’ detayı dikkat çekti: Bu pazar seçim olsa…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
15.05.2024 08:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu pazar milletvekili seçimi olsa AK Parti seçmeni kime oy veriyor? 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından en çok merak edilen konulardan biri daha önce AK Parti’ye oy veren seçmenlerin nasıl bir sonraki seçimde nasıl bir yol izleyeceği oldu. Metropoll Araştırma’dan da bu sorunun cevabı ile ilgili dikkat çeken bir anket geldi. İşte detaylar…

Gündem yaratacak AK Parti anketi! ‘CHP’ ve ‘kararsız’ detayı dikkat çekti: Bu pazar seçim olsa…

31 Mart yerel seçimlerinden çıkan sonuç araştırılmaya devam ediyor. CHP’nin ilk defa seçimlerden lider olarak ayrılmasının ardından AK Parti’ye oy veren seçmenlerin davranışları merak konusu oldu. Son olarak MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, 14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy veren seçmenin eğilimini yoklamak için gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenler hakkında yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Ankete katılan ve 14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy veren seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti.

2

Özer Sencar, söz konusu anketi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”

3

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan fragmanı gündemde! 'Yeter Acun!'Yunanistan fragmanı gündemde! 'Yeter Acun!'
Zuhal Topal ve Esra Erol'a çıkınca fenomen olmuştu! Songül'e bir de şimdi bakınZuhal Topal ve Esra Erol'a çıkınca fenomen olmuştu! Songül'e bir de şimdi bakın
Küslük bitti! Aleyna Yunus Emre'ye içini döktüKüslük bitti! Aleyna Yunus Emre'ye içini döktü
Anahtar Kelimeler:
anket sonuçları CHP Metropoll Araştırma Şirketi ak parti anket
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.