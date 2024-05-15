Gündem yaratacak AK Parti anketi! ‘CHP’ ve ‘kararsız’ detayı dikkat çekti: Bu pazar seçim olsa…

31 Mart yerel seçimlerinden çıkan sonuç araştırılmaya devam ediyor. CHP’nin ilk defa seçimlerden lider olarak ayrılmasının ardından AK Parti’ye oy veren seçmenlerin davranışları merak konusu oldu. Son olarak MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, 14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy veren seçmenin eğilimini yoklamak için gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde AK Parti’ye oy veren seçmenler hakkında yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmada seçmenlere “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi.

Ankete katılan ve 14 Mayıs’ta AK Parti’ye oy veren seçmenlerin sadece yüzde 5,5’i CHP’yi tercih edeceğini belirtti. Yüzde 27’lik seçmen bölümü ise kararsız seçeneğini tercih etti.

Özer Sencar, söz konusu anketi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede.”









