Gündem olan görüntüler: İsrail mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı!

Lübnan sınır bölgesi, bölgeye konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine zorluk teşkil eden yoğun bitki örtüsüne sahip. Bu tür yangınların, ordunun İsrail'e sızmaya çalışan veya başka saldırılar gerçekleştirmeye çalışan teröristleri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçladığına inanılıyor.

SINIRDA MANCINIKLA ALEV TOPU FIRLATILIYOR

Times of Israel'in muhabiri Emanuel Fabian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde İsrail güçlerinin Lübnan sınırının ötesine alev topları fırlattığı görüldü.

Fabian paylaşımına şu notu düştü:

"Sosyal medyada dolaşan görüntülerde İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan'a yangın bombası fırlattığı görülüyor. Lübnan sınır bölgesi, bölgeye konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine zorluk teşkil eden yoğun bitki örtüsüne sahip. Bu tür yangınların, ordunun İsrail'e sızmaya çalışan veya başka saldırılar gerçekleştirmeye çalışan teröristleri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçladığına inanılıyor."





