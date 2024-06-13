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  2. Gündem olan görüntüler: İsrail mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı!

Gündem olan görüntüler: İsrail mancınıkla alev topu fırlatmaya başladı!

13.06.2024 11:33
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.06.2024 11:33
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İsrail'in Filistin üzerindeki zulmü tüm uluslararası muhalefete rağmen devam ediyor. Sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde İsrail askerlerinin bu sefer de kuzeydeki Lübnan sınırını hedef aldığı görüldü. İsrail güçlerinin sınırda mancınık kullanarak Lübnan'a alev topu fırlattığı ve sınırın diğer tarafını ateşe verdiği görülüyor.

Lübnan sınır bölgesi, bölgeye konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine zorluk teşkil eden yoğun bitki örtüsüne sahip. Bu tür yangınların, ordunun İsrail'e sızmaya çalışan veya başka saldırılar gerçekleştirmeye çalışan teröristleri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçladığına inanılıyor.

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SINIRDA MANCINIKLA ALEV TOPU FIRLATILIYOR

Times of Israel'in muhabiri Emanuel Fabian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde İsrail güçlerinin Lübnan sınırının ötesine alev topları fırlattığı görüldü.

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Fabian paylaşımına şu notu düştü:

"Sosyal medyada dolaşan görüntülerde İsrail askerlerinin mancınık kullanarak Lübnan'a yangın bombası fırlattığı görülüyor. Lübnan sınır bölgesi, bölgeye konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine zorluk teşkil eden yoğun bitki örtüsüne sahip. Bu tür yangınların, ordunun İsrail'e sızmaya çalışan veya başka saldırılar gerçekleştirmeye çalışan teröristleri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçladığına inanılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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