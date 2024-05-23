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Gözünü ovuştura ovuştura korneasında yara oluşturdu! Bulanık görmeye başladığında doktora gitti: Kornea nakli yaptırmak zorunda kaldı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.05.2024 09:56
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Kaşıntı ya da uzun süreli ekran bakma durumlarında gözleri ovuşturmak geçici bir rahatlama hissi verebilir. TikTok'ta 'im.bidi' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi gözünü sürekli ovuşturmanın korneasının çizilmesine neden olduğunu paylaşınca viral oldu. Genç adam bulanık görmeye başladığında doktora gittiğini ancak geç kaldığını söyledi. 21 yaşındaki adam korneaya nakli yapıldı.

Gözünü ovuştura ovuştura korneasında yara oluşturdu! Bulanık görmeye başladığında doktora gitti: Kornea nakli yaptırmak zorunda kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Yakın tarihli bir TikTok videosunda 'im.bidi' isimli bir adam zararsız bir alışkanlık gibi görünen göz ovuşturmanın tıbbi müdahale gerektiren acı verici bir duruma dönüştüğünü açıklayınca dikkatleri üzerine çekti.

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15 yaşından beri gözlerini ovuşturma alışkanlığının bulunduğunu belirten Bidi, görme bulanıklığı yaşamaya başladığını ancak 21 yaşına kadar kontrole gitmediğini anlattı. Kontrolde doktorlar aşırı sürtünmeden dolayı gözünde bir yara izi olduğunu keşfettiğini dile getiren Bidi, kornea nakli yaptırmak zorunda kaldığını söyledi.

DETAYLI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

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Gözünü doktorlara muayene ettirdiğinde gözünün ortasında, korneanın tam üzerinde bir yara izi olduğu için detaylı bir kontrol yapamayacaklarını söylediklerini ifade eden Bidi kornea naklini ise, "Kornea nakli, hasarlı korneanın, ölen bir donörden alınan yenisiyle değiştirilmesini içeriyor. Yeni kornea, yara izi veya hasarın olduğu göze dikilir. Yaralı kornea çıkarılır veya yenisi ile değiştirilmek üzere kesilir" sözleriyle anlattı.

HERKESİ UYARDI

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Bidi, herkesin gözlerini ovuşturmanın tehlikeleri konusunda dikkatli olması konusunda bazı tavsiyelerde bulunarak sosyal medya paylaşımını sonlandırdı. Sürtmenin göz küresine çok fazla baskı uygulayabileceğini ve bunun da onu zayıflatabileceğini belirten Bidi, "Çok yaparsanız göz yaralanmalarına neden olabilir. Ve ameliyat ucuz değil. Uğraştığım durum uzun bir süre içinde gelişti. Bu nedenle gözlerinizi etkileyen herhangi bir sorun veya hastalığınız varsa, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için hemen bir doktora başvurduğunuzdan emin olun" ifadelerini kullandı.

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