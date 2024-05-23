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Görenler ne olduğunu anlayamadı! 'Uzaylı' diyen de vardı komplo teorileri üreten de... Meğerse sırrı çok basitmiş

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.05.2024 13:51
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Japonya'nın Tottori şehrinin yakınlarında gece denizin üzerinde gökyüzünde beliren dokuz ışık sütunu görenleri şaşkına çevirdi. Işık sütunlarını görenler ne olduğunu anlayamazken görüntüler sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ışıkların kaynağına dair birbirinden ilginç teoriler üretmeyi ihmal etmedi.

Görenler ne olduğunu anlayamadı! 'Uzaylı' diyen de vardı komplo teorileri üreten de... Meğerse sırrı çok basitmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın Tottori şehrindeki küçük bir balıkçı kasabası olan Daisen'inde gece saatlerinde beliren ışık sütunları büyük gündem yarattı. Görüntüler X'te (Twitter) "Evimin önündeki gece gökyüzüne baktığımda, gökyüzünde birkaç ışık çizgisi gördüm" notuyla paylaşıldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere uzaylı yorumlarıyla birlikte komplo teorilerini de ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının tüm yorumlarına rağmen ışıklarının kaynağının çok basit bir açıklaması olduğu ifade edildi.
Işınlar Japonya'daki yoğun bir balıkçılık alanının yakınında ortaya çıktı ve ışıklar aslında açık denizdeki balıkçı teknelerinin ışıklarının yansımaları.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Japonya
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