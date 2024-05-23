Görenler ne olduğunu anlayamadı! 'Uzaylı' diyen de vardı komplo teorileri üreten de... Meğerse sırrı çok basitmiş

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın Tottori şehrindeki küçük bir balıkçı kasabası olan Daisen'inde gece saatlerinde beliren ışık sütunları büyük gündem yarattı. Görüntüler X'te (Twitter) "Evimin önündeki gece gökyüzüne baktığımda, gökyüzünde birkaç ışık çizgisi gördüm" notuyla paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere uzaylı yorumlarıyla birlikte komplo teorilerini de ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının tüm yorumlarına rağmen ışıklarının kaynağının çok basit bir açıklaması olduğu ifade edildi.

Işınlar Japonya'daki yoğun bir balıkçılık alanının yakınında ortaya çıktı ve ışıklar aslında açık denizdeki balıkçı teknelerinin ışıklarının yansımaları.







