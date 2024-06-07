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Gelen aramaya inanamadı! Durup dururken 300 bin lira borçlandı: 'Kredi' oyununa dikkat

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 06:35
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Dolandırıcıların oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Son mağdur ise Cemil Hindistan isimli vatandaş oldu. Cep telefonu arızalandığı gün mobil hesabından 187 bin lira kredi çekilen Hindistan, durup dururken 300 bin lira borçlandı.

Gelen aramaya inanamadı! Durup dururken 300 bin lira borçlandı: 'Kredi' oyununa dikkat

Her gün yeni bir oyunla vatandaşların karşısına çıkan dolandırıcılar bu kez hiçbir şeyden habersiz Cemil Hindistan'ı mağdur etti.

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MİKTARI DUYUNCA BAŞINDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Bankadan gelen telefona yanıt veren Hindistan, geçen ay 187 lira kredi çektiğini duyunca ne diyeceğini bilemedi. Geri ödemesiyle beraber 300 bin lira borçlanan Hindistan'ın başından aşağı kaynar sular döküldü.

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"ÇEKMİŞSİNİZDİR, UNUTMUŞSUNUZDUR"

Show Haber'e konuşan Cemil Hindistan, "Özel banka hesabımın içi boşaltılmış. Banka bana 'siz krediyi çekmişsinizdir, unutmuşsunuzdur' dedi. Parayı çeken kişi X kişi adına ayrı ayrı hesaplara yatırmış parayı." ifadelerini kullandı.

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"BANKANIN GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Mağdurun eşi ise isyan ederek, "Bu işler bu kadar kolaysa biz gidelim bize de kredi versinler o zaman. Toplamı faiziyle beraber 300 bin lira para. Ödenmesi gereken para var ortada. Ben kullanamadığım paranın ödemesini neden yapayım? Muhtemelen telefonumuzu hacklediler ya da virüs programı yüklediler. Çünkü banka mail gönderiyormuş bu durumlar. Bizim telefonumuz bozuk olduğu için bu maillerden haberimiz yok. Bankanın burada bir güvenlik açığı olduğunu düşünüyorum." dedi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Talihsiz çift şimdi kendi çekmedikleri kredi borcunu nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı. Suç duyurusunda bulunan çift dolandırıcıların yakalanmasını bekliyor.


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Anahtar Kelimeler:
kredi banka dolandırıcı
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