Galerici azalan satışlara çözümü böyle buldu! Araç alana kurbanlık hediye

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri kampanya düzenlemeye itti. Kampanyalara rağmen satışlar da artış gözlemlenmezken Şanlıurfa'da bir galerici çareyi küçük baş hediye etmekte buldu.
Kurban bayramına sayılı günler kala işlerini artırmak isteyen bir galerici sosyal medyanın gündemine oturdu. Şanlurfa'da ikinci el alım-satım yapan bir kişi araç alana kurbanlık hediye edeceğini duyurdu.
Kampanya sosyal medyada ses getirirken kullanıcılardan da tepki gecikmedi. Fiyatların yüüksekliğinden şikayet eden kullanıcılar, 'Fiyatın içinde kurban fiyatı da vardır' diyerek tepki gösterdi.
Gündem olan kampanyayla ilgili şu yorumlar yapıldı;
Küçük baş tavuk filan olmasın
Adama bak pazarlamayı bir üst seviyeye çıkarmış
Bir arabadan iki araba kâr ederken iyiydi. Daha kötü günleriniz olur dilerim
İsteseniz de istemezseniz de o fiyatları düşürmek zorundasınız