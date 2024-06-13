Galerici azalan satışlara çözümü böyle buldu! Araç alana kurbanlık hediye

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk galericileri kampanya düzenlemeye itti. Kampanyalara rağmen satışlar da artış gözlemlenmezken Şanlıurfa'da bir galerici çareyi küçük baş hediye etmekte buldu.

"İÇİNDE ONUN DA FİYATI VARDIR"

Kurban bayramına sayılı günler kala işlerini artırmak isteyen bir galerici sosyal medyanın gündemine oturdu. Şanlurfa'da ikinci el alım-satım yapan bir kişi araç alana kurbanlık hediye edeceğini duyurdu.

Kampanya sosyal medyada ses getirirken kullanıcılardan da tepki gecikmedi. Fiyatların yüüksekliğinden şikayet eden kullanıcılar, 'Fiyatın içinde kurban fiyatı da vardır' diyerek tepki gösterdi.

Gündem olan kampanyayla ilgili şu yorumlar yapıldı;

Küçük baş tavuk filan olmasın

Adama bak pazarlamayı bir üst seviyeye çıkarmış

Bende geçen ay araç aldığımda adam depoyu fulleyip vereceğini söylemişti ki fulledi de sağolsun :d piyasa çok ölü

Bir arabadan iki araba kâr ederken iyiydi. Daha kötü günleriniz olur dilerim

İsteseniz de istemezseniz de o fiyatları düşürmek zorundasınız

Stokçuluk yapmayacaklardı. Sıfır fiyatın üstüne satmayacaklardı. Milletim ahı var.







