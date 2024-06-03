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Fethullah Gülen öldü mü? Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia: 1-2 gün içinde haberini alırız!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.06.2024 08:23
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Fethullah Gülen öldü mü? sorusu günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul ederken gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak bir iddia geldi. ABD topraklarında bir ölüyü saklayamayacaklarını belirten gazeteci Şener, FETÖ terör örgütünün lideriyle ilgili "Bir iki gün içinde öldü haberini alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fethullah Gülen öldü mü? Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia: 1-2 gün içinde haberini alırız!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili 'öldü' iddiası günlerdir Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ederken ortaya atılan 'kaçırıldı' iddiaları da çok konuşulmuştu. Terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e ne olduğuyla ilgili bilinmezlik sürerken Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener'den çok konuşulacak bir iddia geldi.

"BİR İKİ GÜN İÇİNDE ÖLDÜ HABERİNİ ALABİLİRİZ"

tv100'deki Başak Şengül ile Doğru Yorum'da programına katılan gazeteci Nedim Şener, Gülen'in yaşadığını ancak 1-2 gün içinde öldü haberinin alınabileceğini söyledi.

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"ABD TOPRAKLARINDA BİR ÖLÜYÜ SAKLAYAMAZLAR"

Başak Şengül'ün, "Bu haberi verecekler mi?" sorusunu yanıtlayan Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka verecekler çünkü bu belirsizlikle yaşayamazlar ve ABD topraklarında bir ölüyü saklayamazlar. Kaçırma hadisesinde, güvenli bir yere götürmelerinin nedeni o ölüm sonrası Barbaros Kocakurt'un yöneticisi dedirtmek için zaten. Yoksa çiftlikte kalsaydı herkese açık herkesin girip çıkabildiği, herkesin huzurunda görünürdü. Çok kilit bir kadro tarafından asude bir yere götürüldü ki orada 'örgütün lideri bundan sonra budur herkes buna biat edecek' dedirtmek amacıyla başka bir plan yok burada."

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen Nedim Şener
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