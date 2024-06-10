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Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! 'Yere düştüm, bir de bana küfür etti'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.06.2024 10:44
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Gazeteci Fatih Altaylı, cumartesi günü Şişli'de giderken bir motosikletlinin kendine arkadan çarptığını, yere düştüğünü 'ne yapıyorsun oğlum?' dedikten sonra da kendisine küfür edildiğini açıkladı.

Fatih Altaylı'ya motosiklet çarptı! 'Yere düştüm, bir de bana küfür etti'

Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yayınında kendisine motosiklet çarptığını söyledi ve kaldırımdan giden taşıtlara isyan etti.

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YERE DÜŞTÜ, BİR DE KÜFÜR YEDİ

Altaylı, cumartesi akşamı Cemil Topuz sahnesine giderken yaşadığı kazayı isyan ederek anlattı. Trafik kötü olduğu için yaya gitmeyi tercih ettiğini belirten Altaylı'ya kaldırımda yürürken bir motosiklet çarptı. Altaylı yere düştüğünü ve canının yandığını belirtti.

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Youtube kanalından olayı anlatan Altaylı şu ifadeleri kullandı;

Cumartesi akşamı Cemil Topuz'da konser vardı. Şişli'de kaldırımdan yürüyorum. Trafik felaketti, ben de yürüyerek gideyim dedim. Kaldırımdayım, bir motosikletli geldi bana çarptı. Kalçama... Ben düştüm, o düşmedi. Bana bir baktı. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim, bana bir de küfür etti. Sonra da gazladı gitti. O an iyiydim ayağa kalktım ama sonra ağrısı arttı. Yıllardır bu kaldırımda giden motorları söylüyorum kimsenin umrunda değil.

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Her gün herkese oluyor da cumartesi günü bana denk geldi.Yaşlı başlı bir kadına çarpsa kadıncağızın hayata kayardı. Kaldırımda ne işin var kardeşim. Polisin önünden geçip gidiyor, polis de bir şey demiyor.

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