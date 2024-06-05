Fatih Altaylı’nın Mustafa Varank iddiasına bomba yanıt! Hasan Doğan’la fotoğrafını yayınladı ve ‘Hoşt’ dedi…

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın yerine geçmek için çalıştığı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu iddia Fatih Altaylı tarafından dile getirilirken Varank’tan cevap gecikmedi. Altaylı, sosyal medyadaki programında Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalemliğini yapan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğunu öne sürdü.

Mustafa Varank ise Altaylı’nın bu iddiasına Hasan Doğan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Varank açıklamasında “Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı Mustafa Varank ile ilgili iddiasında şu sözleri kullanmıştı:

"Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürlüğünü yapmakta olan Hasan Doğan’ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğunu oradaki herkes tespit etmiş vaziyette. İlginç bu! Yani Hasan Doğan’ı o görevden aldırıp yerine kendisi geçmek üzere bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor Mustafa Varank’ın. Bu partililerin iddiası benim böyle bir iddiam yok. Benim Mustafa Varank’la böyle bir samimiyetim de yok ne işler karıştırdığını bilecek kadar ama hani iftiranın yakışanından kork derler, iftiraysa bile yakışan bir iftira. Fakat bunu ben ikinci veya üçüncü seferdir duyuyorum. Üstelik de Cumhurbaşkanına yakın isimlerden de duymaya başladım. Orada bir Hasan Doğan’ı yerinden etmek ve Mustafa Varank’ı yerine getirmeye çalışan bir lobiden bahsetmek mümkün."







