Ezber bozan araştırma: Geri yürümenin şaşırtan faydası ortaya çıktı! Normale göre yüzde 40 daha etkili

Hafızayı güçlendiriyor, daha fazla kalori yakmayı sağlıyor. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, kilo vermek isteyenlerin yeni trendi geri geri yürümek. Geri geri yürümek adeta bir meydan okuma. Bu hareket sayesinde birçok kas grubu harekete geçiyor, kondisyon artıyor ama bununla da kalmıyor. Bilimsel çalışmalara göre geri geri yürüyerek yüzde 40 daha fazla kalori yakılıyor bu durum kilo vermek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Geri geri yürümenin yalnızca çocuklara has eğlenceli bir oyun olduğu düşünülse de aslında bu hareketin insan sağlığına çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Geri geri yürümek ileri doğru yürümekten sağlığımız için çok daha faydalı. Son bilimsel araştırmalar da bunu kanıtlar nitelikte.

Yapılan araştırmalara göre geri geri yürümek diz ağrısı, bel ağrısı ve sırt ağrısını daha çabuk iyileştiriyor.

İkinci olarak beyin sağlığımıza çok daha iyi geliyor. Nedeni ise geri geri yürüdüğünüzde beyninizin şaşırıyor olması.

Son olarak ise kalori yakımını daha çok hızlandırıyor.

Konuya dair konuşan Spor Eğitmeni Fatih Kılıçarslan, "Geri geri yürürken öncelikle baldır kası dediğimiz hamstring kas grubu vücut ağırlığı ile birlikte uzar ve farklı kas grubu yani arka kas grubu çalışmaya başlar. Günlük rutinde hiç çalıştırmadığınız kas grupları çalışır. Geri geri yürümeyi yapmanız için çok denge kaybına maruz kalan bir insansanız yanınızda yardımcı olması lazım. Sonra geliştirdikçe kendiniz bunu tek başınıza yapabilir hale gelebilirsiniz." dedi.







