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Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor! Sosyal medyadan duyurdu, saat belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.06.2024 19:50
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Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu, ABD'de yakalanmıştı. Yarın görülecek duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Tok ve oğlunun duruşmasının yarın TSİ 18.00'de olacağı aktarıldı.

Eylem Tok ve oğlu hakim karşısına çıkıyor! Sosyal medyadan duyurdu, saat belli oldu

Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin İstanbul'da 1 Mart'ta yaptığı kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Eylem Tok kaza sonrası oğlu ile birlikte Türkiye'den kaçmıştı. Önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Tok ve oğlu için harekete geçilmişti.

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ABD'DE YAKALANDILAR

Tok ve oğlunun yakalanıp Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Tok ve oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı. Gelişme sonrası Boston'da Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edilmişti.

"SERBEST BIRAKILMALI"

Eylem Tok’un avukatlarından Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” demişti.

SAATİ BELLİ OLDU

Tok ve oğlunun ilk duruşması yarın yapılacak. NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görülecek duruşmanın TSİ 18.00'de olacağını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
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