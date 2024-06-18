Eylem Tok ABD'de hakim karşısına çıktı, tutuklu kalacak! Son hali dikkat çekti: O soruya verdiği yanıt gündem oldu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 sıralarında T.C.'nin lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C., annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından da ABD’ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanından Mısır’a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan, oğlu hakkında, "1 kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkarırken, kırmızı bülten çıkarılmasını da talep etmişti. Türkiye, Mayıs ayında haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğlunun ABD’den iadesini talep etmişti. T.C. ve Eylem Tok, dün ABD’nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

"YORGUN VE BİTKİN GÖRÜNÜYOR"

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay, Eylem Tok ve oğlu T.C.'nin duruşmasını takip etti. Günay, Eylem Tok'un yorgun ve bitkin göründüğünü ve tercüman aracılığıyla iletişim kurduğunu ifade etti. Günay'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Eylem Tok, salona getirildi. Saçlarını küt kesmiş ve sarıya boyamış. Üstünde turuncu tutuklu kıyafeti var. Yorgun ve bitkin görünüyor. Eylem Tok tercüman aracılığıyla iletişim kuruyor."

DURUŞMAYI ERTELEMEK İSTEDİ

Söz alan Eylem Tok'un avukatı duruşmanın saatini 20.30'a ertelemek istedi ancak hakim bunu uygun görmedi.

27 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruşmanın ertelendiğini duyurdu. Günay'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur duruşması bitti;

Hakim, Eylem Tok’un tutuklu kalmasına

Savcı ve Avukatın (Eylem Tok yeni avukat getirecek) detaylı hazırlık yapmasına

Bir sonraki duruşmanın 27 Haziran TR saatiyle 16.00’da yapılmasına karar verdi."

"BİR KATİL ANNESİ OLMAK NASIL BİR DUYGU?"

Voice of Amerika muhabiri Mehmet Sümer, Eylem Tok ve oğlunun duruşmasını takip etti. Sümer, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eylem Tok duruşma sonunda izleyiciler arasından kendisine "Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?" diye seslenen bir Türk vatandaşına " Allahu ekber" diyerek yanıt verdi."

TUTUKLU KALACAKLAR

Ayrıca Eylem Tok ve oğlu duruşma sonuna kadar tutuklu kalacaklar.

TÜRKİYE MART AYINDAN BERİ BU OLAYI KONUŞUYOR

Yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu T.C. aracıyla 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’ya çarparak ölümüne sebep oldu.

Oğuz Murat Aci olay sırasında ATV tipi arazi aracıyla yol kenarında park halinde duruyordu. Bu kazada dört kişi de yaralandı. 1 Mart günü gece yarısına yakın gerçekleşen ölümlü kazadan saatler sonra anne Tok ve oğlunun hava yoluyla Mısır’a gitmek için çıkış yaptıkları tespit edildi.

Adalet Bakanı Tunç, 2 Mart saat 03.50’de Mısır’a kaçan anne ve oğlunun buradan da Amerika’ya gittiklerini duyurdu. Tunç 7 Mart tarihli bu açıklamasında adı geçenlerin “geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." demişti.

Olaydan sonra T.C.'nin babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kaldı. Saltoğlu’nun anne ve oğlu havalimanına götürdüğü iddia ediliyordu.

Yaklaşık 100 gündür devam eden süreçte Tok ve oğlunu New York kentinde gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Interpol ve ABD’deki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri anne ve oğlunun yerini Boston'da bir kira sözleşmesi üzerinden tespit etti ve ardından operasyon başlatıldı.

KÜBA'YA KAÇACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz haber ajansı Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Eylem Tok ve oğlu, Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.’nin Küba’ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.







