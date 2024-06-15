Evrensel andı kafalarına göre değiştirdiler! Portakal sinirden ne diyeceğini bilemedi: Bunlar çocuklarına o ismi bile vermezler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde hekimlik andında yapılan değişiklik tartışma yarattı. Cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi ifadeler metinden çıkarıldı. Türk Tabipleri Birliği Hipokrat yemini olarak bilinen dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi diğer adıyla hekimlik andının tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olduğunu vurguladı. 30 Mayıs'ta üniversitelere yazı gönderdiklerinin de altı çizildi. Gazeteci Fatih Portakal'dan üniversite yönetimine çok sert tepki geldi.

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO

İddialara göre öğrenciler metnin okunması sırasında sessiz kalarak fakülte yönetimini protesto etti.

DEĞİŞİKLİK YAPTIKLARINI KABUL ETTİLER

Sözcü televizyonuna açıklama yapan Üniversite Rektörlüğü haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rektörlük, hekimlik metninde düzenleme yapıldığını ise kabul etti. Yapılan açıklamada “hekimlik andı metninde yapılan düzenlemeler tamamen mesleki etik kurallarına ve hukuki gerekliliklere uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Rektörlükten bu açıklama yapıldı ancak hangi ifadelerin değiştirildiği konusunda bir açıklamada ise bulunulmadı.

Konuyla ilgili konuşan Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten şu ifadeleri kullandı;

Hekimlik andı veya Hipokrat andı dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi ile tüm dünyada tüm Tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde edilen evrensel bir hekimlik andır. Değiştirilmesi kabul edilemez. Tüm bu çağ dışı, anti laik hekimliğin evrensel ilkelerine uymayan anlayışa karşı genç meslektaşlarımız gereken tepkiyi ortaya koymaktadır. 30 Mayıs'ta tüm Tıp fakültelerinin olduğu üniversite ve dekanlıklara Hipokrat andının Cenevre Bildirgesi’ndeki son halini gönderdik ve tüm yetkili kişileri bu andın dışına çıkılmaması konusunda uyardık.

Fatih Portakal'da yaşananlara şu tepkiyi gösterdi;

TIP Fakültesi’nin mezuniyet töreni var, başka şey için uğraşmamış hekimlik andını değiştirmek istiyorlar. Bakıyorsunuz ha evrensel bir şey nasıl değişebilir diyorsunuz. Adamlar bununla uğraşıyor yani yaptıkları şey bu! Bazı kelimelere takmışlar. Mesela o kelimeler içerisinde cinsiyet, cinsel yönelim… Hiç hoşlanmadıkları şeydir bunlar ha! Etnik köken gibi ifadeler metinden çıkarılıyor. Sebebini anlayabiliyorsunuz. Hatta ‘Onur’ kelimesi bile metinden çıkarılıyor.

"ÇOCUKLARINA İSİM BİLE VERMEZLER"

O kadar cesaretsizler ki kabul ediyorlar ama tam da kabul ettiklerini de ifade etmiyorlar. bir şey yapıyorsan ‘yaptım’ diyeceksin! Bunlar ‘Onur’ kelimesini çocuklarına isim olarak bile vermezler biliyor musunuz! Neden onu da söyleyeyim. Hani LGBT'lerin ‘onur yürüyüşleri’ var ya ondan dolayı işte! ‘Onur’ kelimesini ondan değiştiriyorlar ‘onur’un yerine ‘namusu’ koyuyorlar. Cinsel yönelim vesaire insanların aklına bu gelmesin!





