Esnaflar dikkat: Kredi kartı ile büyük oyun! Tuzağı kuranlar bu kez turistler…

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'ndeki bir kadın giyim mağazasında meydana gelen olayda, kendisini Amerika'da yaşayan bir Filistinli olarak tanıtan turist bir elbise beğendi. Kasada kredi kartıyla 2500 liralık ödemesini gerçekleştiren turist paketini alarak gitti.

İADE TALEP ETTİ

Olayın ardından alışverişi yapan turist ürünü almadığı konusunda şikayette bulundu. Ardından banka ücretin iadesini işletme sahibinden talep etti.

İşletme sahini güvenlik kamerası kayıtları ve fişini kanıt olarak sundu. Ancak banka ücretin iadesi için hesaba bloke konulabileceğini ifade etti.

AVUKATLARDAN İŞLETMELERE UYARI

Avukatlar, işletmeleri de bu konuda uyardı. Bu örnek doğrultusunda işlem yapılan sliplerin kasada tutulması, eğer çok fazla yabancı müşteriyle çalışılıyorsa güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması ve saklanması önem arz ediyor.





