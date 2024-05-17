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Eski generaller için af kararı AK Parti'de de yankı buldu! Tarihi görüşmede gündeme gelmişti: "Özel istedi, Erdoğan yaptı"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
17.05.2024 10:03
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28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere af çıkması ses getirdi. Söz konusu isimler için af meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinde de gündeme gelmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından AK Parti'den ve gazetecilerden gündem yaratacak yorumlar geldi.

Eski generaller için af kararı AK Parti'de de yankı buldu! Tarihi görüşmede gündeme gelmişti: "Özel istedi, Erdoğan yaptı"

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller dahil 14 hükümlünün cezaları affedildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

GEREKÇE: SÜREKLİ HASTALIK VE KOCAMA HALİ

Karara göre 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da bulunuyor! 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere af kararı Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da bulunuyor! 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere af kararı

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ÖZEL'DEN İLK YORUM

Kararın açıklanması üzerine CHP lideri Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" ifadelerine yer verdi.

AA-20240424-34365251-34365247-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme öncesinde hasta tutukluların durumunu da dile getireceğini ifade etmişti. Yine görüşmenin öncesinde grup toplantısında da konuya değinmiş, “28 Şubat’ın kinini 85 yaşındaki isimleri cezaevinde tutan bir kin var. Bu vicdansızlığın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Çetin Doğan ve diğer hasta tutukluların tahliye edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

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"ÖZEL İSTEDİ, ERDOĞAN YAPTI"

Eski generaller için af kararının ardından gazeteci Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu kararı Özel'in isteği üzerine gerçekleştirdiği yönünde bir yorumda bulundu. Liderlerin görüşmesinde Özel'in talebini ilettiğini belirten Sevinç'in "Özel istedi, Erdoğan yaptı" notunu düştüğü paylaşımındaki şu yorumu dikkat çekti:

"Erdoğan, CHP’ye yapacağı iade ziyareti öncesi af yetkisini kullanarak Özgür Özel’in bu en önemli talebini yerine getirdi. Ancak Paşaların affını, Kobani Davasında ağır cezaların verildiği güne denk getirmesi Erdoğan’ın siyasi bir plan yaptığını da gösteriyor."

AK PARTİ'DEN İLK YORUM: "SOMUT SONUÇ"

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan da kararla ilgili bir mesaj geldi. Gazeteci Kübra Par'ın paylaşımını alıntılayan İnan, "Bu çok büyük bir erdemli duruşun somut sonucudur…" ifadelerini kullandı.

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Aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da bulunuyor! 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere af kararıAralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan da bulunuyor! 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallere af kararı
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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Çevik Bir Çetin Doğan 28 şubat davası
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