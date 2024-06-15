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Ersan Şen'den canlı yayında 'Eylem Tok' açıklaması! 'Şartlarda anlaşırsak olur'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.06.2024 22:04
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Kırmızı bülten çıkarılması sonrasında Eylem Tok ve oğlu, dün ABD'de yakalanmıştı. Gündem olan haber sonrası ceza hukukçusu Ersan Şen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Canlı yayında “Eylem Tok’u savunur musunuz?” sorusuna Şen, "Şartlarda anlaşırsak alırım" dedi.

Ersan Şen'den canlı yayında 'Eylem Tok' açıklaması! 'Şartlarda anlaşırsak olur'

İstanbul’da 1 Mart tarihinde meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Türkiye, olayın ardından Tok ve oğlunun yakalanması için kırmızı bülten çıkarmıştı.

ABD'DE YAKALANDILAR

Eylem Tok ve oğlunun dün yakalandığı haberi verildi. Eylem Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD’den Küba’ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını iddia edilmişti.

ERSAN ŞEN'DEN EYLEM TOK AÇIKLAMASI

Gündem olan haber sonrasında ceza hukukçusu Ersan Şen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Canlı yayında “Eylem Tok’u savunur musunuz?” sorusuna "Şartlarda anlaşırsak alırım" dedi.

İşte o diyalog:

Eylem Tok gelse davasını alır mısınız?

Şartlarda anlaşırsak alırım

Teklif geldi mi?

Yok hayır, başta dolaylı... 81 ilde birçok dosya benim önümden geçer. Bu doğrudur, imam gibi düşünün beni.

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Anahtar Kelimeler:
ersan şen Eylem Tok
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