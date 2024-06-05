Erdoğan ve Yavaş ilk 3'te! Listede sürpriz bir isim var: Bu anketi siyasetçiler de çok konuşacak

Seçimler sona erse de siyaset arenası yine hareketli. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri şimdiden konuşulmaya başladı. Bu sırada 'yumuşama, normalleşme' kavramlarının öne çıktığı son döneme damgasını vuracak bir anket paylaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a siyaset sahnesinde öne çıkan birçok ismin yer aldığı sıralama geniş yankı uyandıracak cinsten...

İLK 3'TE YAVAŞ VE ERDOĞAN VAR; İKİNCİ SIRA DİKKAT ÇEKTİ

ASAL Araştırma, 24-28 Mayıs aralığında 2 bin kişiye "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu. Açık uçlu yöneltilen soruya en çok verilen yanıt "Recep Tayyip Erdoğan" oldu.

En çok verilen ikinci yanıt ise adeta siyasetçilere bir mesaj niteliğindeydi. Katılımcıların yüzde 18,1'i "Beğendiğim siyasetçi yoktur" dedi.

Önümüzdeki seçimler için cumhurbaşkanı adaylığı istediği öne sürülen ABB Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 16,2 oranında oy alarak üçüncü sıranın sahibi oldu. Yavaş'ı yüzde 13,3 ile Ekrem İmamoğlu dördüncü sırada takip etti.

'AĞIRALİOĞLU' SÜRPRİZİ

Parti kuracağı iddialarıyla zaman zaman gündeme gelen ancak İYİ Parti'den ayrıldığından beri siyaset sahnesinde aktif olarak yer almayan Yavuz Ağıralioğlu da en beğenilen siyasetçiler arasına girdi! Katılımcıların yüzde 1,2'sinin tercihi Ağıralioğlu oldu. Ağıralioğlu parti kuracağı iddialarına "Akşener varken yapmam" yanıtını vermişti.

Listenin son sırasında ise Meral Akşener'den koltuğu devralan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yer aldı.

İşte anketin dikkat çeken sonuçları:

"Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?"

