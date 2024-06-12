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Erdoğan-Özel zirvesinde 'Payidar Gondol' detayı! Hediyenin anlamı ve fiyatı merak konusu oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.06.2024 09:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezdeki 12. kattaki makam odasında ağırlayan CHP lideri Özgür Özel'in hediyesi, kritik görüşmeye damga vurdu. Özel'in Erdoğan'a 'Payidar Gondol' hediye ettiği öğrenilirken, söz konusu hediyenin fiyatı ve anlamı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

Erdoğan-Özel zirvesinde 'Payidar Gondol' detayı! Hediyenin anlamı ve fiyatı merak konusu oldu

Normalleşme adımları kapsamında uzun yıllar sonra iktidarla ana muhalefet arasında oluşan olumlu hava, dün Ankara'daki kritik ziyaretle bir kez daha perçinlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Deniz Baykal döneminde Genel Merkez'i ziyaret etmişti.

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ERDOĞAN'A 'PAYİDAR GONDOL' HEDİYE ETTİ

CHP Genel Merkezi'nin 12. katında yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürerken, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği hediye dikkat çekti.

Özel'in Erdoğan’a, Paşabahçe’nin Gururla koleksiyonundan Payidar Gondol parçasını hediye ettiği öğrenildi.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

İkinci Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk Lirası.

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Kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

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Öte yandan Özel, Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine Gururla serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti. Cumhuriyet Ateşi yalnızca 2023 adet üretildi. Objenin değerinin, 9 bin 550 TL olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP hediye
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